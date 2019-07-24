В Петербурге осужден мужчина, сбросивший девушку с 16-го этажа

Невский районный суд Санкт-Петербурга на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, сбросившего свою возлюбленную с 16-го этажа.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его дело рассматривали присяжные заседатели. Подсудимый вину не признал, но гособвинителю удалось ее доказать.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено на почве ревности. Мужчина находился в квартире своей возлюбленной. Между ними вспыхнула ссора. Подсудимый сначала избил девушку, а когда та потеряла сознание, сбросил ее вниз из окна.

По его версии, она выпрыгнула сама. Однако присяжные заседатели не поверили подсудимому и признали его виновным. На основании их вердикта суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, осужденного обязали выплатить родственникам погибшей девушки компенсацию морального вреда - три миллиона рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.