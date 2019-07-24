В Петербурге открыли памятник жертвам репрессий

В Санкт-Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище состоялась церемония открытия памятника "Татарам - жертвам репрессий".

Как сообщили в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге, установка монумента в Левашовской пустоши призвана увековечить память татар, умерших и убитых в тюрьмах Ленинграда и Ленинградской области с сентября 1937 по 1955 годы.

Согласно архивным данным, за указанный период времени по приговорам внесудебных и судебных органов было казнено более 46,7 тысячи человек, в том числе свыше 40,4 тысячи - по политическим мотивам. Кроме того, с 1918 по 1929 годы в Петрограде-Ленинграде органы государственной безопасности расстреляли 4881 человека.

В церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Средства на изготовление и установку монумента выделили меценаты. Авторы памятника - скульпторы Виталий Кузнецов и Лариса Кузнецова.

Левашовское мемориальное кладбище долгие годы было секретным объектом различных силовых структур - НКВД, НКГБ, МГБ и КГБ. Оно было обнаружено поисковой группой в апреле 1989 года.