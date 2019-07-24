Власти Северной столицы намерены ужесточить борьбу с организаторами нелегальных экскурсий по городским крышам. Проблему на выездном заседании Совбеза РФ озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, набирающие популярность прогулки по крышам городских домов создают угрозу как для туристов, так и для жильцов.

На крышах Петербурга не только проводят концерты и экскурсии, но и играют в футбол. К счастью, легально. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Этот "бизнес" родился около десяти лет назад. До последнего времени он развивался стихийно. Судя по большому количеству предложений, спрос имеется. Записаться на экскурсию можно через интернет на сайте или по объявлению: в Питере они встречаются даже под ногами, на асфальте.

Организаторы не называют своих фамилий, только имена, и не факт, что настоящие. Цены варьируются от 600 до 1500 рублей за час. Например, можно забронировать поход лишь для того, чтобы посмотреть, как разводят мосты. Или чтобы сверху взглянуть на салют, парад либо "эксклюзивно" увидеть какое-то другое зрелище. Руферы, так их называют, на высоте организуют даже свидания. Разрешений на прогулки у них нет, налоги они не платят.

- Частные организации и физические лица собирают группы туристов и водят их по крышам, - сказал Александр Беглов. - Прежде всего это большая опасность для туристов, а также для жильцов: крыши в центре города металлические, потом возникают протечки кровли.

Врио губернатора подчеркнул, что угрозу создают не только прогулки по крышам. Опасен и доступ к инженерным коммуникациям домов, который зачастую оказывается свободным. А это уже - из антитеррористической сферы.

Не помогают даже замки: по словам Александра Беглова, их просто спиливают "болгаркой". Нередко руферы носят с собой разводные ключи, взламывают чердаки. Словом, технически они оснащены. С таким "туризмом" и намерены бороться городские власти.

- Мы вводим в парадных системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану, - отметил Александр Беглов. - Взломать будет сложно: врезные замки находятся под видеонаблюдением.

Бороться будут только с нелегалами, легальный туризм по крышам из города не уйдет. Его доля на рынке пока невелика, он совсем еще молод, но перспектива - огромная. Как сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, первая легальная смотровая площадка открылась в июне 2017 года. Она расположена в историческом центре, на крыше жилого дома N 65 по Лиговскому проспекту, откуда открывается панорамный вид на город. Компания-организатор инвестировала в проект около миллиона рублей. Срок окупаемости должен составить три года.

- Мы заручились поддержкой правительства Санкт-Петербурга, МЧС и надзорных органов, - пояснила глава компании Анастасия Красицкая. - К услугам туристов экскурсоводы, опытные альпинисты и инструкторы.

Площадка была открыта в рамках проекта "Доступные крыши", который реализуется при содействии комитета по развитию туризма. Она оснащена сертифицированным оборудованием, мостиками и леерными ограждениями, обеспечивающими безопасность по ГОСТу.

Крыша открыта для посетителей с 9.00 до 21.00. В группы набирают не более 15 человек. Перед подъемом следует обязательный инструктаж, туристам выдают средства индивидуальной защиты - каски, например. Кстати, инструкция согласована с властями и МЧС. На экскурсии допускаются только туристы старше 18 лет. Тех, кто находится под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, на крышу не пустят. Перед прогулкой следует краткий курс обучения "безопасным методам и приемам перемещения на высоте", после чего группа сдает небольшой экзамен. В инструкции имеется и пунктик для любителей селфи: фотографировать не запрещается, но аппарат должен быть зафиксирован лямкой на руке или на шее. Одно из требований к туристам звучит в духе Карлсона: соблюдать спокойствие и не паниковать.

К слову, проблемой занялись и депутаты Заксобрания. В конце прошлого года они в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий введение ответственности для руферов. Организаторов несанкционированных экскурсий по крышам предлагается штрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 40 тысяч - для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч рублей - для юридических лиц.

Поможет ли введение таких штрафов покончить с нелегальным руфингом? Вряд ли, ведь доход руфера только от одной экскурсии составляет 10-15 тысяч рублей. Вероятно, необходимы и другие меры, которыми уже занимаются власти города. Имеется и финансовый интерес: легализация туризма по крышам принесет в бюджет немалый дополнительный доход. Осталось только вывести руферов из "тени".