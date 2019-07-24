В Петербурге упростят условия для создания научно-производственных объединений

Об этом шла речь на совещании с членами городского правительства, которое провел врио губернатора Александр Беглов. Участники обсудили корректировку "Правил землепользования и застройки" (ПЗЗ). Детальный анализ документа показал, что в нем имеются и правовые пробелы, и "узкие места". В частности, федеральное и региональное законодательство не только разрешает, но и стимулирует создание технопарков и бизнес-инкубаторов. Однако выяснилось, что правовой статус земель, которые выделяются властями под их создание, на городском уровне четко не определен. Из-за этого возможны различные "технические" и юридические трудности.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, скорректированная редакция ПЗЗ предусматривает новый вид разрешенного использования земель - "Научно-производственная деятельность". Этот термин будет использоваться в регламентах территориальных зон промышленного назначения. По словам Александра Беглова, новшество упростит механизм размещения в Петербурге высокотехнологичных производственных комплексов, что позволит быстрее и проще создавать технопарки и бизнес-инкубаторы.

При этом все подобные проекты власти обещают согласовывать с петербуржцами, чтобы создание высокотехнологичных комплексов не нарушило привычный уклад их жизни. "Голос жителей должен быть самым значимым", - сказал Александр Беглов.