Новости

Начальника колонии в Астрахани поймали на взятке в 700 тысяч рублей 12:10
Уральский туроператор заплатит за сорванный отдых семьи из Белоруссии 12:10
Сын Виктора Цоя раскритиковал кавер Metallica на "Группу крови" 12:07
В Уфе кассира банка заподозрили в хищении 6,5 миллиона рублей 12:07
В бизнес-центрах Петербурга прошли обыски 12:04
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения 12:03
Представлены медали Олимпиады в Токио, сделанные из гаджетов 12:03
В Петербурге осужден мужчина, сбросивший девушку с 16-го этажа 12:00
В Госдуму внесен законопроект о Дне военной присяги 11:58
Китайский эсминец "Сиань" прибыл в Петербург для участия в параде 11:56
Жителя Вологодской области заподозрили в избиении ребенка 11:55
Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром" 11:52
МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге 11:50
Петиция о награждении мальчика из лагеря "Холдоми" набрала тысячи голосов 11:45
Семье погибшего в Краснодаре росгвардейца передали орден Мужества 11:38
Видео: гитарист "Кино" ответил Metallica исполнением их песни 11:35
ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились 11:26
В Подмосковье задержана семья рабовладельцев 11:25
В Крыму установили причину отравления детей в лагере 11:24
Белорусский "Амкодор" вводит в строй новые объекты на северо-западе России 11:21
Услуги "Ростелекома" для абонентов Новосибирской области стали еще ближе 11:21
Российские спутники оснастят солнечными лазерами 11:19
Ювелирное попадание полутонной бомбы показали на видео 11:18
Комикс о советском Супермене получит экранизацию 11:17
СК завел дело на сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми" 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 10:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На прогулку в Конюшенное ведомство

Власти рассмотрят пять проектов реконструкции исторических зданий в центре города
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 160(7918)
Власти обещают до конца года определиться с концепцией реставрации и реконструкции исторических зданий Конюшенного ведомства в центре города. Об этом заявил председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов на встрече с общественностью, устроенной в помещении Конюшенного ведомства, где на обсуждение были выставлены пять проектов. Три из них принадлежат компаниям-инвесторам, два других - Музею истории Петербурга и Центру выставочных и музейных проектов.
Один из проектов предполагает создание многофункционального музейного пространства. Фото: ООО "Тандем-Истейт" Один из проектов предполагает создание многофункционального музейного пространства. Фото: ООО "Тандем-Истейт"
Один из проектов предполагает создание многофункционального музейного пространства. Фото: ООО "Тандем-Истейт"

Поучительная история десятилетней давности, когда решение о необходимости реконструкции и реставрации Конюшенного ведомства едва не привело к тому, что на площади объекта-памятника вознамерились было возвести апарт-отель, по счастью, ушла в прошлое. Тогда градозащитникам удалось отстоять памятник. Сегодня комплекс Конюшенного ведомства законсервирован и передан в ведение Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Название Грановитой палаты идет от белокаменных восьмигранных блоков

В следующем году планируется провести торги по объекту.

- Сейчас необходимо определиться с тем фактическим функционалом, который будет через какое-то время наполнять Конюшенное ведомство, - подчеркнул Роман Голованов. - Перед тем как запускать проект в работу, городу нужно уточнить, что должно быть здесь в будущем.

Модель финансирования, по его словам, пока не определена. По всей вероятности, это будет либо концессия, то есть государственно-частное партнерство, либо система инвестиционных договоров.

Одним из наиболее рискованных проектов является концепция инвестора, готового создать под Конюшенной площадью подземный паркинг.

- Место, на котором расположено Конюшенное ведомство, изначально было болотистым, - замечает сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Анна Сирро.

Фото: iStock
Петербургу предложили "красивую" схему метро

Сложностей, по оценкам других экспертов, добавляет и так называемая "мазутная линза", которая скопилась в подземной части Конюшенной площади из-за того, что в советское время здесь долгие годы располагались гараж и автозаправка. Необходима тщательная глубинная геологическая экспертиза, чтобы учесть все нюансы и предотвратить возможные негативные последствия и при выполнении строительных работ по укреплению исторического фундамента зданий, и при строительстве подземного паркинга.

- Важно только, чтобы эта экспертиза была независимой, - подчеркивает председатель комитета по культуре Константин Сухенко. - Потому что если экспертизу будут оплачивать те же самые инвесторы, что возьмутся за реализацию проекта, справедливых расценок ждать трудно.

По его словам, ситуацию с реставрацией Конюшенного не стоит драматизировать. На сегодняшний день, по разным оценкам экспертов, город уже потратил на консервацию объекта и поддержание его в противоаварийном состоянии около трех миллиардов рублей.

Сейчас эксперты называют разные сроки, в течение которых Конюшенное ведомство приведут в порядок,- от четырех до семи лет. Разнится и называемая цена вопроса - от трех до пяти миллиардов рублей.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе "экологического Чернобыля"
СМИ: Пограничники КНДР задержали в Японском море российских рыбаков
Генконсульство: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Европейские трейдеры заявили о подрыве газового партнерства с Украиной