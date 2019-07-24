Власти обещают до конца года определиться с концепцией реставрации и реконструкции исторических зданий Конюшенного ведомства в центре города. Об этом заявил председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов на встрече с общественностью, устроенной в помещении Конюшенного ведомства, где на обсуждение были выставлены пять проектов. Три из них принадлежат компаниям-инвесторам, два других - Музею истории Петербурга и Центру выставочных и музейных проектов.

Поучительная история десятилетней давности, когда решение о необходимости реконструкции и реставрации Конюшенного ведомства едва не привело к тому, что на площади объекта-памятника вознамерились было возвести апарт-отель, по счастью, ушла в прошлое. Тогда градозащитникам удалось отстоять памятник. Сегодня комплекс Конюшенного ведомства законсервирован и передан в ведение Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В следующем году планируется провести торги по объекту.

- Сейчас необходимо определиться с тем фактическим функционалом, который будет через какое-то время наполнять Конюшенное ведомство, - подчеркнул Роман Голованов. - Перед тем как запускать проект в работу, городу нужно уточнить, что должно быть здесь в будущем.

Модель финансирования, по его словам, пока не определена. По всей вероятности, это будет либо концессия, то есть государственно-частное партнерство, либо система инвестиционных договоров.

Одним из наиболее рискованных проектов является концепция инвестора, готового создать под Конюшенной площадью подземный паркинг.

- Место, на котором расположено Конюшенное ведомство, изначально было болотистым, - замечает сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Анна Сирро.

Сложностей, по оценкам других экспертов, добавляет и так называемая "мазутная линза", которая скопилась в подземной части Конюшенной площади из-за того, что в советское время здесь долгие годы располагались гараж и автозаправка. Необходима тщательная глубинная геологическая экспертиза, чтобы учесть все нюансы и предотвратить возможные негативные последствия и при выполнении строительных работ по укреплению исторического фундамента зданий, и при строительстве подземного паркинга.

- Важно только, чтобы эта экспертиза была независимой, - подчеркивает председатель комитета по культуре Константин Сухенко. - Потому что если экспертизу будут оплачивать те же самые инвесторы, что возьмутся за реализацию проекта, справедливых расценок ждать трудно.

По его словам, ситуацию с реставрацией Конюшенного не стоит драматизировать. На сегодняшний день, по разным оценкам экспертов, город уже потратил на консервацию объекта и поддержание его в противоаварийном состоянии около трех миллиардов рублей.

Сейчас эксперты называют разные сроки, в течение которых Конюшенное ведомство приведут в порядок,- от четырех до семи лет. Разнится и называемая цена вопроса - от трех до пяти миллиардов рублей.