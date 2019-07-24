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24.07.2019 15:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Какие выставки России и Европы посмотреть во время отпуска

Текст: Жанна Зыонг
До конца лета остался всего лишь месяц! Однако если Вам только предстоит долгожданный отпуск, то мы для вас составили список временных художественных выставок, которые стоит посетить во время отпуска или в российских городах, или в европейских.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Россия

Санкт-Петербург

Что: Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры. Собрание шедевров французской живописи конца XIX - начала ХХ веков.

Продолжительность: 21 июня - 6 октября 2019

Где: Эрмитаж, Главный штаб. Залы галереи памяти С. Щукина и братьев Морозовых

Часы работы: Вт, Чт, Сб, Вс 10:30 - 18:00, Ср, Пт 10:30 - 21:00

Цена за входной билет: 300 рублей

Что: Макс Эрнст. Парижский период. Экспозиция работ знаменитого немецкого и французского художника. На выставке представлены его работы, созданные во время проживания в Париже, когда Эрнст стал одним из первых ярчайших представителей сюрреализма.

Продолжительность: 16 июня - 18 августа 2019

Где: Эрмитаж, Главный музейный комплекс, Двенадцатиколонный зал

Часы работы: Вт, Чт, Сб, Вс 10:30 - 18:00, Ср, Пт 10:30 - 21:00

Цена за входной билет: 300 рублей

Что: Марио Тестино: Суперзвезда. На выставке представлены работы знаменитого фотографа fashion-индустрии Марио Тестино, которому позировали супермодели и главные звезды Голливуда.

Продолжительность: 31 мая - 29 сентября 2019

Где: Музей современного искусства Эрарта, Выставочное крыло, 5 этаж

Часы работы: Пн, Ср-Вс 10:00 - 22:00

Цена за входной билет: 550 рублей

Симферорполь

Что: Сальвадор Дали: Священное послание. Публике представлены 105 подлинных литографий Сальвадора Дали из частного итальянского собрания.

Продолжительность: 24 мая - 22 сентября 2019 год,

Где: Симферопольский художественный музей, основное здание, ул. Долгоруковская, 35

Часы работы: Вт 12:00-20:00, Ср-Вс 10:00-17:00

Стоимость билета: 100-300 рублей

Что: Офорты Ивана Шишкина "Что может быть лучше природы!"

Древняя Москва. Автолитографии Аполлинария Васнецова

На этой двойной выставке представлены офорты Ивана Шишкина и литографии Аполлинария Васнецова.

Продолжительность: 05 июля - 18 августа 2019 год

Где: Симферопольский художественный музей, основное здание, ул. Долгоруковская, 35

Часы работы: Вт 12:00-20:00, Ср-Вс 10:00-17:00

Стоимость билета: 100-300 рублей

Ялта

Что: От Владимира к Владимиру. Выставка 80 живописных полотен Сергея Бочарова, члена Союза художников и Союза кинематографистов.

Продолжительность: 8 июня - 1 сентября 2019 год

Где: Ливадийский дворец-музей

Часы работы: ежедневно 10:00-17:00

Стоимость билета: 250-400 рублей

Турция

Анталия

Что: Our countryside/Наш загород. На выставке показано развитие пейзажа в турецкой живописи на примере работ из коллекции Центрального Банка Турецкой Республики

Продолжительность: 28 марта - 28 июля 2019

Где: Antalya Culture and Arts, Elmalı Mahallesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç St. No:60

Часы работы: Вт-Ср, Пт-Сб 11:00 - 19:00, Чт 11:00 - 21:00

Стоимость билета: от 10 до 20 лир

Измир

Что: Постимпрессионисты из коллекции Арка.

На выставке представлены работы французских и европейских художников конца XIX века в здании бывшего посольства Франции.

Продолжительность: 13 февраля -28 июля 2019

Где: Центр искусства Arkas, 1380 Sokak No:1 Alsancak, İzmir

Часы работы: Вт-Вс 10:00 - 18:00, Чт 10:00 - 20:00

Стоимость билета: бесплатно

Кипр

Никосия

Что: Пикассо в Кипрском археологическом музее. Глиняные работы Пикассо. Эта выставка предлагает зрителям посмотреть на керамические работы Пикассо и кипрский антиквариат и оценить сходство между работами таких разных периодов и регионов

Продолжительность: 12 июня - 8 сентября 2019

Где: Кипрский Археологический музей, Mouseiou 1, Nikosia

Часы работы: Вт-Пт 08:00 - 18:00, Сб 09:00 - 17:00, Вс 10:00-13:00

Стоимость билета: 4,50 евро

Греция

Афины

Что: Авигдор Ариха: Дыхание. На выставке можно увидеть 50 важнейших работ живописи и графики франко-израильского художника, пережившего концентрационный лагерь. Был одним значимых художников своего времени, наравне с Люсьеном Фрейдом и Р. Китаем.

Продолжительность: 19 июня - 8 сентября 2019

Где: Музей Бенаки, здание Музея греческой культуры, 1 Koumbari St. & Vas. Sofias Ave

Часы работы: Пн, Ср, Пт, Сб 10:00 - 18:00, Чт 10:00 - 00:00, Вс 10:00-16:00

Стоимость билета: от 5 до 7 евро

Что: Пикассо и Античность. Линия и Глина. Как и в Никосии, эта выставка предлагает нам диалог между керамическими графическими рисунками Пабло Пикассо и керамическими работами античности

Продолжительность: 20 июня - 20 октября 2019

Где: Музей кикладского искусства им. Николаса П. Гуландриса, Neophytou Douka, 4

Часы работы: Пн, Ср, Пт-Вс 10:00 - 17:00, Чт 10:00 - 20:00

Стоимость билета: от 3,5 до 7 евро

Испания

Барселона

Что: Миро-Гауди-Гамис. Выставка показывает влияние архитектора Антонио Гауди на двух друзей - сюрреалиста Жоана Миро и фотографа Жоакима Гомиса. Экспозиция включает в себя серию гравюр Гауди авторства Миро и фотографии Гомиса.

Продолжительность: 19 июня - 8 сентября 2019

Где: Фонд Жоана Миро, Parc de Montjuïc

Часы работы: Вт-Сб 10:00 - 20:00, Вс 10:00-18:00

Стоимость билета: от 5 до 7 евро

Италия

Венеция

Что: La Pelle. Экспозиция включает 80 работ одного из самых знаменитейших живописцев современности - бельгийца Люка Тюйманса.

Продолжительность: 24 марта 2019 - 06 января 2020

Где: Палаццо Грасси, Campo San Samuele, 3231

Часы работы: Пн, Ср-Вс 10:00 - 19:00

Стоимость билета: 18 евро

Великобритания

Лондон

Что: Наталья Гончарова. Ретроспективная выставка знаменитой представительницы русского авангарда. Художница первый раз представлена в Великобритании в таком масштабе.

Продолжительность: 6 июня - 8 сентября 2019

Где: Tate Modern, Bankside, London SE1 9TG

Часы работы: Пн-Чт 10:00-18:00, Пт-Сб 10:00-22:00

Стоимость билета: 16 фунтов стерлинга

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