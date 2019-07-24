Какие выставки России и Европы посмотреть во время отпуска

Россия
Санкт-Петербург
Что: Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры. Собрание шедевров французской живописи конца XIX - начала ХХ веков.
Продолжительность: 21 июня - 6 октября 2019
Где: Эрмитаж, Главный штаб. Залы галереи памяти С. Щукина и братьев Морозовых
Часы работы: Вт, Чт, Сб, Вс 10:30 - 18:00, Ср, Пт 10:30 - 21:00
Цена за входной билет: 300 рублей
Что: Макс Эрнст. Парижский период. Экспозиция работ знаменитого немецкого и французского художника. На выставке представлены его работы, созданные во время проживания в Париже, когда Эрнст стал одним из первых ярчайших представителей сюрреализма.
Продолжительность: 16 июня - 18 августа 2019
Где: Эрмитаж, Главный музейный комплекс, Двенадцатиколонный зал
Часы работы: Вт, Чт, Сб, Вс 10:30 - 18:00, Ср, Пт 10:30 - 21:00
Цена за входной билет: 300 рублей
Что: Марио Тестино: Суперзвезда. На выставке представлены работы знаменитого фотографа fashion-индустрии Марио Тестино, которому позировали супермодели и главные звезды Голливуда.
Продолжительность: 31 мая - 29 сентября 2019
Где: Музей современного искусства Эрарта, Выставочное крыло, 5 этаж
Часы работы: Пн, Ср-Вс 10:00 - 22:00
Цена за входной билет: 550 рублей
Симферорполь
Что: Сальвадор Дали: Священное послание. Публике представлены 105 подлинных литографий Сальвадора Дали из частного итальянского собрания.
Продолжительность: 24 мая - 22 сентября 2019 год,
Где: Симферопольский художественный музей, основное здание, ул. Долгоруковская, 35
Часы работы: Вт 12:00-20:00, Ср-Вс 10:00-17:00
Стоимость билета: 100-300 рублей
Что: Офорты Ивана Шишкина "Что может быть лучше природы!"
Древняя Москва. Автолитографии Аполлинария Васнецова
На этой двойной выставке представлены офорты Ивана Шишкина и литографии Аполлинария Васнецова.
Продолжительность: 05 июля - 18 августа 2019 год
Где: Симферопольский художественный музей, основное здание, ул. Долгоруковская, 35
Часы работы: Вт 12:00-20:00, Ср-Вс 10:00-17:00
Стоимость билета: 100-300 рублей
Ялта
Что: От Владимира к Владимиру. Выставка 80 живописных полотен Сергея Бочарова, члена Союза художников и Союза кинематографистов.
Продолжительность: 8 июня - 1 сентября 2019 год
Где: Ливадийский дворец-музей
Часы работы: ежедневно 10:00-17:00
Стоимость билета: 250-400 рублей
Турция
Анталия
Что: Our countryside/Наш загород. На выставке показано развитие пейзажа в турецкой живописи на примере работ из коллекции Центрального Банка Турецкой Республики
Продолжительность: 28 марта - 28 июля 2019
Где: Antalya Culture and Arts, Elmalı Mahallesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç St. No:60
Часы работы: Вт-Ср, Пт-Сб 11:00 - 19:00, Чт 11:00 - 21:00
Стоимость билета: от 10 до 20 лир
Измир
Что: Постимпрессионисты из коллекции Арка.
На выставке представлены работы французских и европейских художников конца XIX века в здании бывшего посольства Франции.
Продолжительность: 13 февраля -28 июля 2019
Где: Центр искусства Arkas, 1380 Sokak No:1 Alsancak, İzmir
Часы работы: Вт-Вс 10:00 - 18:00, Чт 10:00 - 20:00
Стоимость билета: бесплатно
Кипр
Никосия
Что: Пикассо в Кипрском археологическом музее. Глиняные работы Пикассо. Эта выставка предлагает зрителям посмотреть на керамические работы Пикассо и кипрский антиквариат и оценить сходство между работами таких разных периодов и регионов
Продолжительность: 12 июня - 8 сентября 2019
Где: Кипрский Археологический музей, Mouseiou 1, Nikosia
Часы работы: Вт-Пт 08:00 - 18:00, Сб 09:00 - 17:00, Вс 10:00-13:00
Стоимость билета: 4,50 евро
Греция
Афины
Что: Авигдор Ариха: Дыхание. На выставке можно увидеть 50 важнейших работ живописи и графики франко-израильского художника, пережившего концентрационный лагерь. Был одним значимых художников своего времени, наравне с Люсьеном Фрейдом и Р. Китаем.
Продолжительность: 19 июня - 8 сентября 2019
Где: Музей Бенаки, здание Музея греческой культуры, 1 Koumbari St. & Vas. Sofias Ave
Часы работы: Пн, Ср, Пт, Сб 10:00 - 18:00, Чт 10:00 - 00:00, Вс 10:00-16:00
Стоимость билета: от 5 до 7 евро
Что: Пикассо и Античность. Линия и Глина. Как и в Никосии, эта выставка предлагает нам диалог между керамическими графическими рисунками Пабло Пикассо и керамическими работами античности
Продолжительность: 20 июня - 20 октября 2019
Где: Музей кикладского искусства им. Николаса П. Гуландриса, Neophytou Douka, 4
Часы работы: Пн, Ср, Пт-Вс 10:00 - 17:00, Чт 10:00 - 20:00
Стоимость билета: от 3,5 до 7 евро
Испания
Барселона
Что: Миро-Гауди-Гамис. Выставка показывает влияние архитектора Антонио Гауди на двух друзей - сюрреалиста Жоана Миро и фотографа Жоакима Гомиса. Экспозиция включает в себя серию гравюр Гауди авторства Миро и фотографии Гомиса.
Продолжительность: 19 июня - 8 сентября 2019
Где: Фонд Жоана Миро, Parc de Montjuïc
Часы работы: Вт-Сб 10:00 - 20:00, Вс 10:00-18:00
Стоимость билета: от 5 до 7 евро
Италия
Венеция
Что: La Pelle. Экспозиция включает 80 работ одного из самых знаменитейших живописцев современности - бельгийца Люка Тюйманса.
Продолжительность: 24 марта 2019 - 06 января 2020
Где: Палаццо Грасси, Campo San Samuele, 3231
Часы работы: Пн, Ср-Вс 10:00 - 19:00
Стоимость билета: 18 евро
Великобритания
Лондон
Что: Наталья Гончарова. Ретроспективная выставка знаменитой представительницы русского авангарда. Художница первый раз представлена в Великобритании в таком масштабе.
Продолжительность: 6 июня - 8 сентября 2019
Где: Tate Modern, Bankside, London SE1 9TG
Часы работы: Пн-Чт 10:00-18:00, Пт-Сб 10:00-22:00
Стоимость билета: 16 фунтов стерлинга