В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии

В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу. Об этом сообщается в информации, помещенной в среду на сайте Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

По словам инспектора Международной федерации транспортников (МФТ) в Новороссийске Ольги Ананьиной, моряки обратились за помощью в получении долга по зарплате в размере свыше 11 тысяч долларов, а также попросили разрешить вопрос по репатриации. В ходе проверки выяснилось, что судовладелец установил минимальные оклады, но и этот мизер не выплачивал. После посещения теплохода сотрудниками профсоюза морякам выплатили деньги за два месяца.

Однако, как утверждают в РПСМ, судно не может продолжить свой рейс, поскольку находится в плохом техническом состоянии. Сейчас решается вопрос о перегоне теплохода на ремонт в Херсон. Для оценки ситуации на борт прибыли сотрудники Украинского регистра судоходства.