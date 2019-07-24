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24.07.2019 10:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как отдохнуть, чтобы не попасть к врачу?

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 161(7919)
Лето - время долгожданного отпуска. Только вот далеко не каждый знает, как построить свой режим, чтобы отдых пошел на пользу, а не во вред.
Фото: Елена Мелихова/РГ Лусина Мхеян: В конце лета мы ожидаем наплыв пациентов. Фото: Елена Мелихова/РГ
Лусина Мхеян: В конце лета мы ожидаем наплыв пациентов. Фото: Елена Мелихова/РГ

- Традиционно в конце лета мы ожидаем наплыва пациентов, - говорит невролог и рефлексотерапевт медицинского центра "Врачъ" в Ростове-на-Дону Лусина Мхеян. - Зачастую это последствия пляжных травм, перенапряжения на даче, переохлаждения, самолечения, неразумного, бессистемного занятия спортом.

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И если раньше основной возраст пациентов невролога начинался от 50 лет, то сегодня они заметно помолодели. Специалисты связывают это с образом жизни, который ведут современные люди. Зачастую это офисная работа в статическом положении, длительное сидение за компьютером или увлечение соцсетями в мобильном телефоне. Все это приводит к проблемам с позвоночником. Плюс нерациональное времяпрепровождение, неграмотное чередование труда и отдыха, сверхнормативные, бесконтрольные нагрузки в спортзале.

По словам врача, пациенты часто не обращают внимание на травмы, а через какое-то время (порой даже несколько месяцев) у них начинаются, к примеру, головные боли или появляется шум в ушах. Начинают пичкать себя обезболивающими средствами, а в поликлинику идут уже тогда, когда время упущено. А ведь если в течение двух дней головная боль не проходит, нужно не просто идти, а бежать к врачу. При боли в спине обращаться необходимо незамедлительно.

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Так, недавно на приеме оказалась 23-летняя девушка. В течение недели она "лечила" головную боль обезболивающими препаратами, но ничего не помогало. А на периодическое онемение пальцев внимания не обращала. Оказалось, около месяца назад она неудачно упала, травмировав шею.

- Последствия дали о себе знать через время. Здоровье шейного отдела позвоночника очень важно. Ведь именно через шею проходят центральные сосуды, питающие головной мозг. И если своевременно не выявить проблему и не устранить ее, возможно развитие межпозвоночной грыжи или протрузии, а также другие серьезные болезни, - рассказывает Лусина Мхеян.

Сегодня в арсенале врачей - множество методик лечения и профилактики, позволяющих не только выявить на ранней стадии патологию, но и справиться с проблемой консервативными методами, избежав операции.

Советы от доктора

Отпуск лучше провести лежа на пляже. Полезно плавание, оно не только закаляет, но и укрепляет спину и мышечный корсет. Дачникам совет такой: на грядки выходите без фанатизма, чередуйте работу и отдых. Ну а для тех, кто работает за компьютером, совет один: старайтесь хотя бы несколько раз в день делать десятиминутный перерыв для физических упражнений.

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