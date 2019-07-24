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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наснимал на статью УК

Краснодарские следователи задержали маньяка, который охотился за девочками
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 161(7919)
Следственным отделом по Западному округу Краснодара краевого управления СК по России завершено расследование громкого уголовного дела в отношении серийного растлителя малолетних.
Следователь Дмитрий Фендриков: Нет сомнения, что ко всем эпизодам дела причастен один и тот же мужчина. Фото: Владимир Аносов/РГ Следователь Дмитрий Фендриков: Нет сомнения, что ко всем эпизодам дела причастен один и тот же мужчина. Фото: Владимир Аносов/РГ
Следователь Дмитрий Фендриков: Нет сомнения, что ко всем эпизодам дела причастен один и тот же мужчина. Фото: Владимир Аносов/РГ

З6-летний мужчина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"). Ему вменяется в вину четыре эпизода преступных действий, совершенных в течение трех лет. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и в ближайшее время сексуальный маньяк предстанет перед судом.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Первое заявление от мамы десятилетней девочки к нам поступило осенью 2015 года, - пояснил корреспонденту "РГ" заместитель руководителя следственного отдела Борис Фролов по Западному округу столицы края. - По словам женщины, ее дочка впустила в квартиру мужчину, попросившего ручку и бумагу. Убедившись, что взрослых в доме нет, тот представился сотрудником полиции и пригрозил рассказать родителям о том, что девочка открыла двери постороннему человеку. Не делать этого пообещал лишь при условии, что ребенок позволит себя сфотографировать в обнаженном виде.

Запуганная малышка сделала то, что просил этот человек: сняла всю одежду, после чего позволила потрогать себя за интимные места, а потом запечатлеть обнаженное тело на камеру мобильного телефона. Завершив съемку, мужчина ушел, предупредив, что родителям не надо ничего говорить. Но как только мама вернулась с работы, девочка все рассказала.

Подобные дела в архив не сдаются: спустя два года стали поступать аналогичные заявления, и расследование возобновили

- Женщина тут же обратилась к нам с заявлением, на основании которого было возбуждено уголовное дело, - продолжает Борис Фролов. - Однако по горячим следам найти злоумышленника не удалось, потому расследование было приостановлено. Но подобные дела в архив не сдаются, поэтому, когда спустя два года стали поступать аналогичные заявления, расследование возобновили. Когда стало понятно, что действует один и тот же человек, была создана следственная группа.

Оперативники разбирались еще в трех поступивших заявлениях, в которых излагалась практически одна и та же ситуация. Незнакомый мужчина караулил девочек у подъездов, под разными предлогами уговаривал их впустить его в квартиру, потом раздеться и разрешить себя сфотографировать. При этом, по словам детей, он трогал их тело. Почти год ушел на сбор доказательств и выяснение всех деталей. В суд дело передал следователь Дмитрий Фендриков.

- У нас нет сомнения, что ко всем эпизодам совершенного преступления причастен один и тот же мужчина, - говорит Фендриков. - Во время обыска из его квартиры была изъята флешка с фотографиями обнаженных девочек, а также другие технические средства. После предъявления обвинения злоумышленник взят под стражу. Проведенная экспертиза признала его вменяемым - то есть за содеянное подозреваемый будет отвечать по всей строгости закона. Ему инкриминируется тяжкое преступление: санкции п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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Любитель обнаженной натуры, как оказалось, - профессиональный фотограф. До задержания трудился в одном из рекламных агентств Краснодара. На размышление о содеянном у него теперь будет, судя по всему, достаточно времени.

Кстати

25 июля сотрудники следственных органов отмечают профессиональный праздник. Он был учрежден в 2011 году, когда был образован Следственный комитет России. Его сотрудники находятся на посту круглосуточно, в будни и праздники. В производстве Западного отдела по Краснодару СКР по краю сейчас находится 35 уголовных дел, большинство из которых возбуждено по тяжким и особо тяжким преступлениям.

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