Столичная пенсионерка Тамара Васильева, угодившая в СИЗО за то, что четыре года назад оскорбила главу поселка в Краснодарском крае, вышла на свободу.

Арест Тамары Васильевой на столичном вокзале, как только она купила билет в Краснодар, был для нее шоком. Фото: ТВЦ

Поводом для ее ареста, вызвавшего бурный общественный резонанс, стало заявление главы поселка Кубанский Андрея Борисовского об оскорблении представителя власти.

Напомним, четыре года назад кубанский чиновник обиделся на москвичку, приехавшую навестить сестру. Москвичку возмутила яма с водой возле калитки. Уверяет, что Борисовский спровоцировал скандал, заявив ей, езжайте в Москву и там права качайте.

В поселке Кубанский, на улице Первомайской, находим дом Валентины Романенко, сестры москвички Тамары Васильевой. В нескольких метрах от калитки видим яму, забросанную травой. Сверху - несколько пластиковых бутылок.

- Эта яма образовалась еще осенью 2014 года, когда трубу прорвало. Ходила в администрацию, жаловалась, но все было бесполезно. А Тамара яму увидела и действительно ходила к главе ругаться. Но не поверю, чтобы она матерные слова произносила в его адрес.

По словам Валентины Александровны, когда в августе 2015 года сестра уезжала, об уголовном деле она ничего не знала. А когда через два года снова собралась навестить ее, пришла повестка в суд.

- На заседании мы вместе присутствовали, - вспоминает Валентина Александровна. - Но суд поверил не нам, а главе. Когда я узнала, что Тамару приговорили к штрафу в семь тысяч рублей, оставила в суде конверт со своим телефоном и адресом, чтобы прислали приговор. Решила, что сама найду деньги и заплачу, но приговора не получила. Мы обе об этом случае уж и забыли. В этом году в июле снова ждала Тамару. И вдруг она звонит с Курского вокзала: меня, говорит, задержали. Дозвонились и мы Тамаре Александровне.

- Когда услышала про 30 суток ареста, в обморок упала прямо в суде: на руке и ключице синяки остались. За 10 дней, пока в тюрьме сидела, все болезни открылись.

Ассоциация юристов России заверяет ФСИН и ФССП, что уничтожить улики, свидетельствующие об их некомпетентности в деле, уже не удастся

Как выяснилось, к штрафу Васильеву приговорил мировой судья судебного участка N 263 по Новопокровскому району Павел Лобурь. А в марте 2018 года его коллега Александр Орлов (судебный участок N 185) вынес определение об изменении наказания: вместо штрафа - ограничение свободы. Какие у него для этого были основания, выяснить не удалось. Пока.

В четверг, когда еще было не ясно, отпустят ли пенсионерку, Ассоциация юристов России обратилась в "РГ" с заявлением, что готова выступить поручителем Тамары Васильевой.

"В целом история Тамары Васильевой заставляет правовое сообщество поставить серьезные вопросы по поводу эффективности работы Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний", - сказано в заявлении АЮР.

"В течение четырех лет судебные приставы ФССП по Краснодарскому краю не могли разыскать женщину. Должница хорошо спряталась - в принадлежащей ей квартире в Москве. С учетом уровня современных технологий, разыскать женщину и взыскать долг труда не составляло. Исполнительное производство должно было быть передано в управление ФССП по Москве, дальнейшее взыскание было бы делом техники. То, что судебные приставы Краснодарского края не смогли выполнить простейшую операцию, вызывает к ним серьезные вопросы. ФСИН также длительное время не могла найти ни от кого не скрывавшуюся женщину.

Ассоциация юристов России заверяет ФСИН и ФССП, что уничтожить улики, свидетельствующие об их некомпетентности в деле, уже не удастся. Вызывает большие сомнения обоснованность ходатайства о замене наказания.

Нет данных, что Васильева злостно уклонялась от исполнения наказаний. Наоборот, уклонисткой ее сделали ФССП и ФСИН, которые по неизвестным причинам не выполнили свою работу.