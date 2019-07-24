Министр сельского хозяйства Крыма съел сырую креветку

Глава минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин сегодня посетил ферму в Раздольненском районе республики и попробовал сырых креветок, которых здесь выращивают.

- Это же белок, да? - поинтересовался Рюмшин перед дегустацией. - И варить не надо. Мягкая, действительно класс!

Предприятие выращивает креветок в естественных прудах на севере Крыма.

Министр рассказал, что крымские креветки - экологически чистый продукт, так как они питаются только натуральным кормом.

- Мы можем гордиться этим натуральным экопродуктом, - цитирует Андрея Рюмшина пресс-служба минсельхоза. - Кормовая база готовится на самом предприятии, для этого используют мотыля, артемию и рачка артемии, которых добывают на соленых крымских озерах.