Начальника колонии в Астрахани поймали на взятке в 700 тысяч рублей

В Астрахани начальник исправительной колонии № 10 УФСИН России задержан в собственном автомобиле с поличным при получении взятки в размере 400 тысяч рублей.

Однако следователи СК России по региону считают, что сумма взятки составляла 700 тысяч рублей, так как первый транш в 300 тысяч рублей полковник получил еще в феврале.

За эти деньги офицер должен был способствовать изменению вида наказания с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение.

В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по статье 290 УК России - "получение взятки в крупном размере".