Названы самые популярные города у туристов на День ВМФ

В топ-6 самых популярных российских городов, которые туристы посетят в День ВМФ 2019 года, вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Феодосия, Анапа, Керчь и Новороссийск. Рейтинг составлен сервисом Tvil.ru по данным бронирования жилья с 26 по 31 июля.

День ВМФ России отмечается в последнее воскресенье июля. В городах запланированы военно-морские парады, выставки кораблей и боевой техники, концерты и салюты.

Дешевле всего проживание в этот период обойдется в Керчи и Анапе - около 1,8 тысячи рублей в сутки на семью, а самое дорогое жилье - в Санкт-Петербурге, 4,4 тысячи рублей в сутки.

В Севастополе проживание в среднем стоит 2,8 тысячи рублей. 28 июля в городе-герое состоится парад кораблей и военно-спортивный праздник, во время которого Черноморский флот продемонстрирует свои боевые возможности. Для этого задействуют более 30 боевых кораблей ЧФ, включая подводные лодки и катера, 11 вспомогательных судов, 40 самолетов и вертолетов, а также около 35 единиц военной техники армейского корпуса ЧФ.

Следом площади Нахимова покажут вооружение и военную технику, а у морского вокзала можно будет посетить боевые корабли и катера. Вечером состоится концерт и фейерверк над акваторией Севастопольской бухты.