Почему водителям не нужно враждебно относиться к нестационарным камерам

Нестационарные камеры фотофиксации нарушений ПДД появляются на крымских дорогах также неожиданно, как треножники в книге Герберта Уэллса "Война миров". Большинство автомобилистов относится к ним крайне враждебно. Так кто же на самом деле "зарабатывает" на камерах и почему эту войну можно назвать сражением с ветряными мельницами, выяснял корреспондент "РГ".

Конфликт на обочине

За 2018 год с помощью камер Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в Республике Крым вынесено более 236 тысяч постановлений в отношении нарушителей. А в республиканскую казну поступило около 65 миллионов рублей штрафов. Но водители то и дело пересказывают друг другу истории о неверно настроенных камерах, из-за которых якобы ошибочно выписывается штраф. Появились и слухи: будто бы некоторые операторы мобильных комплексов работают из засады за коммерческий интерес, то есть за процент с оформленных штрафов. На обочинах началась настоящая война, в которой камеры и их операторы оказались в меньшинстве - водители предпринимали попытки разбить треноги, в машины операторов летели различные предметы. А недавно под Евпаторией водитель машины, проезжавшей мимо мобильного комплекса, из огнетушителя облил пеной и саму камеру, и автомобиль оператора. Полиция сейчас разыскивает хулигана, чтобы привлечь его к ответственности за эту выходку.

- Самое безобидное, что делают - матерятся из окна проезжающей машины, - рассказал "РГ" оператор такого комплекса Сергей, работающий на дороге Симферополь - Алушта. - Бывает, останавливаются и ставят автомобили прямо перед камерой, мол, сломались. Благодетели... Швыряют, что попало в мою машину, выходят, угрожают. Парня в Севастополе избили до полусмерти. И таких историй - огромное количество.

В чем его вина, Сергей не понимает, ведь в его обязанности входит только установка камеры в указанной ГИБДД точке, настройка на местности и охрана. Повлиять как-то на работу комплекса оператор не может - он опломбирован. Установить прибор таким образом, чтобы скорость проезжающих мимо авто искусственно увеличивалась, невозможно: сотрудники ГИБДД тут же заметят это через интернет в режиме онлайн - "забракуют" и заставят переставлять треногу. Еще хуже, если брак обнаружится спустя какое-то время - в этом случае штрафы могут аннулировать за весь день. Впрочем, Сергей, как и другие операторы, процент со штрафов, как предполагают многие, не получает: у него твердый оклад, и ему по большому счету все равно, сколько автолюбителей в итоге получат "письма счастья".

- Я всегда говорю нарушителям, называющим меня "крысой": не нарушайте, и у вас не будет тех проблем, которые, по вашему мнению, создаю я. Но в последнее время я понял, что доказать им ничего не смогу, - говорит Сергей, с досадой демонстрируя "боевые ранения" своей старенькой "девятки" - небольшие вмятины от предметов, брошенных из проезжающих автомобилей. - Они вбили себе в голову, что я купил этот комплекс и зарабатываю "откаты" с каждого штрафа. А я сижу на окладе, как любой другой наемный работник, потому что схемы, позволяющей купить себе комплекс и "стричь бабло" - нет. Во-первых, это не предусмотрено законом, во-вторых, этот комплекс стоит почти два миллиона рублей.

Операторам дали задание

Откуда же взялись столь нелюбимые народом "треноги"? В 2017 году правительство Республики Крым решило создать на полуострове комплекс фиксации нарушений ПДД. Примерную стоимость проекта оценили в 1,5 миллиарда рублей, которые, естественно, надо было где-то искать. Лишних денег не нашли, поэтому было решено действовать по "материковой системе": выставить техзадание на торги, проще говоря, передать фиксацию нарушений ПДД в частные руки с последующей передачей государству. Торги выиграла фирма "Безопасные дороги Крыма", которая тут же взялась за работу.

По словам начальника Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрия Леонтьева, фирма тесно сотрудничает с автоинспекцией: именно ГИБДД решает, где будут стоять камеры.

- Мы выбираем точки установки камер в зависимости от уровня аварийности, - объясняет он. - Естественно, это самые аварийно-опасные участки. После того, как камеру установили, контролируем, чтобы она верно была направлена или заставляем переставить прибор по правилам. Мы без проблем с помощью GPS можем определить, где стоит комплекс. Если не там, где надо - виновного накажут. При этом мы акцентируем внимание оператора на том, что камера должна быть хорошо видна. И призываем водителей сообщать обо всех попытках операторов работать "из засады". А в последнее время мы обязали их окружать комплекс конусами, чтобы камера была еще заметнее.

Впрочем, это требование не означает, что перед мобильным комплексом должен быть установлен дорожный знак с изображением фотоаппарата "Ведется фотофиксация". Он, согласно правилам дорожного движения, ставится исключительно перед стационарными камерами.

Тормозите по схеме

Чтобы водители знали, в каких точках работают передвижные камеры, сами сотрудники ГИБДД сообщают о местах их расположения.

- Мы постоянно обновляем базу и вносим на "Яндекс" и Google данные о размещении комплексов, - рассказал Леонтьев. - Плюс сейчас минтранс Крыма раз в месяц будет публиковать список мест расположения камер. Так, в эти дни появятся данные на август. Надо понимать, что наша задача - это не штрафы, а профилактика аварийности. Там, где стоят камеры, - снижается количество ДТП, это факт. Именно поэтому большая часть комплексов сейчас работает на строящейся трассе "Таврида".

При этом в ГИБДД открыли читателям "РГ" небольшой секрет: несмотря на действующее на трассе "Таврида" временное ограничение скорости 60 километров в час, установленные там камеры сейчас фиксируют превышение 90. А камеры, скажем, на трассе Симферополь - Алушта, где перед пешеходными переходами стоит ограничение скорости 40 километров в час, фиксируют превышение 60-ти. Но даже при этом штрафов на обеих дорогах выписывается очень много. Обгоняя по "встречке", многие по-прежнему пренебрегают безопасностью, отсюда и большое количество ДТП со смертельными исходами. И на отрезках трассы, откуда убирают мобильные комплексы, количество ДТП тут же возрастает.

Согласно данным ГИБДД, в 2018 году удалось полностью ликвидировать девять очагов аварийности в зоне установки стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД.

Цифра

462 тысячи штрафов на общую сумму более 285 миллионов рублей выписано с использованием стационарных и мобильных камер фиксации нарушений ПДД в Республике Крым за первое полугодие 2019 года.

Кстати

За минувший год ЦАФАП УГИДД зафиксировало несколько рекордных превышений скорости автомобилистами на территории полуострова. Так, в мае 2019 года на подходе к Крымскому мосту, вне населенного пункта, водитель автомобиля Skoda разогнался до 218 километров в час. В этом же месяце водитель автомобиля Audi уличен камерой в движении по Симферополю со скоростью 198 километров в час. Еще раньше водитель автомобиля BMW X6 проехал по Крымскому мосту со скоростью более 240 километров в час. Все "рекордсмены" привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5000 рублей.

На заметку

Адреса расположения 130 действующих стационарных камер фиксации нарушений ПДД в Республике Крым можно узнать на сайте МВД по Республике Крым: https://82.мвд.рф/news/item/17389217

Также опубликованы места расположения нестационарных камер: пять точек в Керчи, восемь - в Симферополе и Симферопольском районе, 10 - в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, пять - в Белогорске и Белогорском районе, три - в Алуште, семь - в Евпатории и около 20 на трассе "Таврида". Время выставления комплексов - с 7 до 19 часов: https://82.мвд.рф/news/item/17389218/.