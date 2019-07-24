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24.07.2019 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Работникам астраханского завода "Красные баррикады" возвращают долги

Текст: Марина Бровкина (Астрахань)
Сотрудникам судостроительного завода "Красные баррикады" начали выплачивать долги по заработной плате. Задолженность перед 693 работниками составляет более 60 миллионов рублей. После того, как она будет погашена, предприятие перечислит компенсации уволенным сотрудникам.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Достичь этого удалось во многом благодаря усилиям врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Поручение разработать комплекс мер по оздоровлению предприятия и выходу его из кризиса было дано на майском совещании по развитию региона в Ахтубинске президентом страны.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Глава Астраханской области определил приоритеты развития региона

На встрече руководства области с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым была разработана дорожная карта по выводу предприятия из кризиса. Денис Мантуров рассказал, что на базе предприятия "Красные баррикады” будет создадут единый производственный кластер. Денис Мантуров подчеркнул, что это станет возможным благодаря вливанию предприятия, которое сейчас находится в процедуре банкротства, в состав Объединённой судостроительной корпорации.

В июне этого года АО "Южный центр судостроения и судоремонта" купило имущественный комплекс судозавода. Практически ста процентами уставного капитала компании владеет ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), которая находится в федеральной собственности.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе своего визита в Икрянинский район на встрече с рабочими верфи "Красные баррикады" рассказал об изменениях в судьбе предприятия и сообщил, что ситуация с погашением долгов рабочим находится под его личным контролем.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астраханской области будут оздоравливать судостроение

О начале погашения долгов перед работниками завода врио губернатора Игорь Бабушкин заявил в ходе совещания о социально-экономическом развитии региона, которое прошло в Астрахани под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Участники заседания отметили весомый вклад главы региона Игоря Бабушкина в решение этой проблемы.

На этой неделе более 60-ти миллионов рублей поступили на счет предприятия. Вся эта сумма ушла на выплату зарплат.

Добавим, что в августе на завод будет подана электроэнергия. В декабре на предприятии рассчитывают приступить к выполнению первых заказов - строительству сухогрузов.

Перезагрузка экономики отдельных предприятий и всего региона - это один из пяти приоритетов врио губернатора Игоря Бабушкина, в соответствии с которыми он строит свою работу.

Главная цель работы команды руководителя Астраханской области - повышение качества жизни жителей региона.

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