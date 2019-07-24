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24.07.2019 13:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники научили нейросеть работать с депрессией

Текст: Ксения Колесникова
Может ли виртуальный собеседник точно "поймать" настроение человека? Как совместить психологический опрос и технологии машинного обучения? Реально ли определить депрессию по содержанию аккаунта в соцсети?
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Школьники - участники программы "Большие вызовы" в сочинском "Сириусе" - работали на стыке психологии, нейронаук и больших данных. Они создали для Алисы - голосового помощника Яндекса - новый навык. Он основан на опросниках, которыми часто пользуются психологи, и помогает собирать и анализировать психологическую информацию. А конкретно - в беседе с человеком помочь ему разобраться в себе. При необходимости - советует поговорить с психологом. На все это теперь способна нейросеть.

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"По прогнозам ученых, к 2030 году депрессия станет одним из самых распространенных заболеваний на Земле, - говорит старшеклассник Петр Баланкин из Сочи. - Мы создали совершенно новый инструмент сбора данных о ней. Смотрите сами. Если раньше специалисты профильного института Российской академии образования анкетировали на предпосылки к депрессии примерно тысячу человек за полгода. То мы собрали данные 1200 людей за 7 дней!"

Вся "фишка" системы - в умном алгоритме и игровом сюжете. Пользователь заходит в Алису, запускает "Зеркало души" (так называется разработанный школьниками навык), и ему "автоматом" открывается интересный мир. Это может быть встреча с таинственным незнакомцем, беседа с Чеширским котом, или, к примеру, прогулка по таинственному лесу. По ходу ролевой игры виртуальный собеседник интересуется: как человек спит, работает, интересная ли у него жизнь... "Ты на дереве. Облака - где-то внизу, а на кроне, как звезды, горят яркие плоды. Ты зашел очень далеко - предложи я тебе начать жизнь заново, ты бы что-то в ней поменял"?

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В основе истории - популярные опросники, которыми пользуются психологи для выявления признаков депрессии. Но оформленные в яркую интересную оболочку с иллюстрациями и полноценной озвучкой. Результат? Тысячи людей решили пройти опрос в Алисе и узнать свое психологическое состояние. При этом почти 40% ответили на все вопросы, прошли сюжет до конца и узнали свой результат.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Над проектом работали 8 школьников из разных городов России: будущие программисты, специалисты по статистике, психологии, нейрофизиологи. И для них это не просто развлечение - первые шаги в науке.

Если пользователь согласен помочь исследователям, то полученные при опросе данные "связываются" с его страничкой в соцсети и передаются в Институт психологии РАО. С помощью разработки юных вундеркиндов специалисты-психологи попытаются научить нейросеть определять депрессию по аккаунту человека в соцсети. В будущем голосового помощника можно научить помогать не только при психологических опросах, но и, к примеру, в масштабных социологических исследованиях.

Фото: Промобот
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"Мы предложили ребятам поработать над первым в мире проектом по сбору научных данных с помощью голосового помощника. Разработка школьников оказалась настолько успешной, что без дополнительного продвижения с нашей стороны вошла в топ навыков Алисы. При том, что среднее время прохождения сюжета - около 10 минут, ребятам удалось добиться очень хорошей конверсии, - рассказала маркетолог Яндекс. Диалогов Елена Першина. - Мы будем рады позвать ребят на стажировку, когда они станут студентами".

Справка "РГ"

Научно-техническая образовательная программа "Большие вызовы" проходит в Образовательном центре "Сириус". Школьники со всей России на месяц погружаются в работу над совсем не детскими проектами: решают сложные технологические задачи вместе с экспертами ведущих предприятий, занимаются инновационной разработкой и научными исследованиями в самых актуальных областях - от больших данных и нейротехнологий до современной энергетики.

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