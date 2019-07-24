В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс

Мнение киевских политиков о Крымском полуострове, который не принадлежит Украине, никого не интересует, сказал "РГ" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал слова советника украинского президента Никиты Потураева, который ранее заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на уступки в отношении Крыма в обмен на урегулирование конфликта на Донбассе.

Белик напомнил, что предположение, что Зеленский, став президентом, захочет обменять Крым на Донбасс, в ходе предвыборной гонки высказал экс-глава украинского государства Петр Порошенко. Теперь советник Зеленского ответил на это заявление.

- Но при чем тут Россия и российский Крым? - удивляется Белик. - Это внутренний диалог политиков соседнего государства, пусть говорят себе. С тем же успехом Порошенко и Зеленский могут обсудить проблемы мигрантов в США, перспективы Брекзита, политическую ситуацию в Венесуэле и любой другой вопрос международной политики, на который они никак не могут повлиять, так же как и на существование Крыма, который не принадлежит Украине.