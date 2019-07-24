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24.07.2019 08:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста

Текст: Илья Изотов
Эскиз инсталляции "Крымский мост" Фото: Пресс-служба администрации Керчи Эскиз инсталляции "Крымский мост" Фото: Пресс-служба администрации Керчи
Эскиз инсталляции "Крымский мост" Фото: Пресс-служба администрации Керчи

В Керчи в Комсомольском парке соорудят уменьшенную копию Крымского моста, который должен стать одним из любимых туристами объектов для фотографирования. Конкурс на право построить инсталляцию "Крымский мост" объявлен на сайте госзакупок.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Летний трафик по Крымскому мосту вырос на 13 процентов

Согласно документации, подрядчик в самом центре парка построит уменьшенную копию грандиозного инфраструктурного объекта за 14,68 миллиона рублей, а на реализацию проекта отведено всего два месяца с момента заключения контракта.

Правда, от своего настоящего собрата, мост в парке будет состоять лишь из одной арки - копии автодорожной части длиной около 70 метров. Возводить ее будут практически по той же технологии, что и сам Крымский мост, разве что сваи на большую глубину забивать не придется. Сначала потребуется сооружение четырех опор, потом - монтаж пролетного строения и устройство мостового полотна, на финальном этапе - мощение тротуарной плиткой и монтаж подсветки.

Напомним, в 2018 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" завершился первый этап реконструкции Комсомольского парка Керчи, которая в целом оценена в 200 миллионов рублей. Новой плиткой вымощены пешеходные дорожки, смонтирована новая система автоматического освещения и полива, установлены урны, лавочки и вазоны, выстроены модульные конструкции туалета и пункта охраны. Также в парке появилась самая большая в городе детская игровая площадка, которая насчитывает 33 элемента.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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