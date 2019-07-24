В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста

В Керчи в Комсомольском парке соорудят уменьшенную копию Крымского моста, который должен стать одним из любимых туристами объектов для фотографирования. Конкурс на право построить инсталляцию "Крымский мост" объявлен на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик в самом центре парка построит уменьшенную копию грандиозного инфраструктурного объекта за 14,68 миллиона рублей, а на реализацию проекта отведено всего два месяца с момента заключения контракта.

Правда, от своего настоящего собрата, мост в парке будет состоять лишь из одной арки - копии автодорожной части длиной около 70 метров. Возводить ее будут практически по той же технологии, что и сам Крымский мост, разве что сваи на большую глубину забивать не придется. Сначала потребуется сооружение четырех опор, потом - монтаж пролетного строения и устройство мостового полотна, на финальном этапе - мощение тротуарной плиткой и монтаж подсветки.

Напомним, в 2018 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" завершился первый этап реконструкции Комсомольского парка Керчи, которая в целом оценена в 200 миллионов рублей. Новой плиткой вымощены пешеходные дорожки, смонтирована новая система автоматического освещения и полива, установлены урны, лавочки и вазоны, выстроены модульные конструкции туалета и пункта охраны. Также в парке появилась самая большая в городе детская игровая площадка, которая насчитывает 33 элемента.