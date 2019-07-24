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24.07.2019 16:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола

Текст: Владимир Ильин
Фото: Пресс-служба АСБ Фото: Пресс-служба АСБ
Фото: Пресс-служба АСБ

В Алуште состоялся традиционный пятидневный фестиваль Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), в мероприятиях которого приняли участие около полутора сотен игроков, тренеров, менеджеров вузовских команд из множества регионов России.

Этот фестиваль, организованный при поддержке Минобрнауки и совместно с Крымским федеральным университетом имени В.И.Вернадского, прошел в формате образовательно-тренировочного лагеря. Участники собрались на базе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команды России "Крымский" в Алуште.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Программа фестиваля включила в себя турнир по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3, тренировочные занятия и мастер-классы для игроков под руководством опытных наставников, тренерские семинары, плюс полноценный образовательный цикл для менеджеров студенческих баскетбольных клубов, с которыми делились своим опытом авторитетные специалисты в области спортивного менеджмента. В качестве почетного гостя в Алуште присутствовали олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Ирина Сумникова и двукратная обладательница континентального "золота", генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова.

Своими впечатлениями поделилась один из участников фестиваля, лидер женской команды высшего дивизиона студенческого чемпионата "ЧГУ-Атланта" (Чебоксары) Екатерина Кривошеина:

- Тренировки здесь были классными, больший упор шел на индивидуальное мастерство, это нам в будущем сильно поможет. Еще до фестиваля слышала об Александре Лисичкине и Сергее Анкудинове, которые здесь работали с нами. Это очень серьезные специалисты, которые к тому же отлично все объясняли и подсказывали. В целом была шикарная дружеская атмосфера, все общались друг с другом.

В турнире по баскетболу 3х3 у мужчин победу одержала команда Орловского университета, в финале победившая СПбГУАП. На третьем месте Саратовский университет. Звание самого ценного игрока соревнования досталось Даниилу Земченко из Орла. У девушек на первом месте коллектив Поволжской академии физкультуры и спорта (Казань), также на пьедестал почета Южноуральский ГУ (Челябинск) и студентки из Кургана. Лучшей баскетболисткой признана казаночка Олеся Николенко.

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Впервые была организована отдельная программа для тренеров и состоялось награждение специалистов, которые наиболее ярко проявили себя. Приз за самый профессиональный подход получила Анна Калиниченко (СПбГЭУ, Санкт-Петербург), самым прогрессирующим тренером фестиваля признан Алексей Шингарев (УГЛТУ, Екатеринбург), награда за наиболее высокий баскетбольный IQ у Светланы Цой (СПбГЭТУ "ЛЭТИ").

А вот лауреаты непосредственно среди игроков по итогам всей программы фестиваля АСБ в Алуште: "За профессиональный подход к тренировкам" - Надежда Егорова (КГУ, Курган), "Самый прогрессирующий игрок" - Дмитрий Чехлатый (СГУ, Саратов), "Лучший партнер по команде" - Мария Пушкина (ТвГТУ, Тверь).

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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