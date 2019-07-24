В Крыму создадут пять онкоцентров

Смертность от онкологических заболеваний в Крыму выше, чем в среднем в России. В 2017 году от злокачественных новообразований умерли 4157 крымчан, в 2018-м - на 186 человек больше. В то же время чиновники говорят об улучшении ситуации с выявляемостью рака на ранних стадиях. Так ли это выясняла корреспондент "РГ".

"Не нервничайте!"

- С того момента, когда я обратился в поликлинику, и до момента, когда мне поставили диагноз, прошло почти полгода, - говорит 38-летний симферополец Сергей Мельник. - Я сообщил терапевту об анемии, слабости, одышке, общем ухудшении состояния, проблемах с пищеварением. Терапевт решил, что это у меня нервное переутомление и прописал соответствующие препараты, в частности, легкое снотворное. Назначил кардиограмму, УЗИ органов грудной клетки и брюшной полости. Узист опухоль кишечника не увидел из-за вздутия. Удивительно, что на него никто не обратил должного внимания, хотя ведь это тоже симптом чего-то, и явно не переутомления! После я по своей инициативе прошел еще несколько исследований. В итоге, опухоль нашли не благодаря специалистам поликлиники, а благодаря случайной встрече с моим давним знакомым главврачом, который, выслушав жалобы, рекомендовал обратиться в онкодиспансер.

Так, несмотря на своевременное обращение крымчанина к врачу, злокачественное образование диагностировали на последней стадии.

В то же время, по словам чиновников, в прошлом и нынешнем годах рак на I - II стадиях выявляют значительно чаще, чем ранее.

Тут все зависит от того, с чем сравнивать. Если смотреть цифры за 2017 год, то ситуация улучшается. Тогда оперативно диагностировали лишь 54,7 процента случаев, а в 2018 году уже 56,1.

Но если проанализировать данные более давнего периода, то все не так однозначно. В 2014 году ранняя выявляемость достигала 59,4 процента, в 2015 - 59,6, а в 2016 - 66,3.

- Онконастороженность для врачей любых специальностей - это основа, - подчеркивает главврач республиканского онкодиспансера имени Ефетова Игорь Акиншевич. - Они с периодичностью 3-5 лет проходят аттестацию, в том числе отвечают на вопросы, посвященные онкологии. Мы также участвуем в обучающих семинарах для врачей других специальностей.

В минздраве РК также утверждают, что у специалистов первичного звена формируют онконастороженность, обучая, в том числе, и с участием медиков с материка.

- Несмотря на некоторые сложности, сейчас с мест к нам стали поступать более обследованные пациенты, - полагает Игорь Акиншевич. - Это благодаря тому, что в Крыму заработала система диспансеризации. За четыре месяца этого года доля злокачественных образований, обнаруженных на ранних стадиях, составила 56,1 процента, за аналогичный период 2018 года - 50,9 процента. Хотя и этого недостаточно. Рак - болезнь, которая в первое время нередко протекает бессимптомно. Чтобы выявить его на ранней стадии, надо предпринять большие усилия. Когда будет достаточно необходимой аппаратуры, выявляемость вырастет.

Кабинет на замке

Помимо отсутствия онконастороженности у врачей, пациенты жалуются, что на местах не хватает онкологов. Специалисты признают, что штаты первичных онкокабинетов в поликлиниках не соответствуют нормам, установленным федеральными и региональными приказами. Например, в нескольких керченских городских больницах первичные онкокабинеты вообще отсутствуют. Аналогичная ситуация в одном из симферопольских, а также красноперекопском и джанкойском медучреждениях. В целом в первичном звене не хватает 13 процентов онкологов.

Еще одним фактором, негативно влияющим на оперативную диагностику и лечение ЗНО, является несоответствие нормам сроков ожидания исследований. Например, компьютерную томографию порой приходится ждать более трех месяцев, рентген - более месяца. Помимо того, некоторые исследования бесплатно проводят только в Симферополе, больные люди вынуждены преодолевать более 150 километров или делать исследование за свой счет в частных клиниках. В то же время из уст врачей звучат жалобы на нехватку средств для проведения химеотерапии таргедными препаратами. На систему ОМС, которая не авансирует лечение пациента в стационаре, из-за чего в начале года могут возникать проблемы с лекарственным обеспечением.

- Хочу подчеркнуть, что крымские онкологи делают все, что от них зависит, чтобы жители Крыма своевременно получали квалифицированную помощь. Сейчас в республиканском онкодиспансере наблюдается 56 тысяч крымчан, ежегодно проводится более пяти тысяч операций, - говорит Игорь Акиншевич. - Крым является регионом с наивысшей степенью онкоэпидемиологической напряженности. У нас проживает очень много пожилых людей, а средний возраст заболевших раком - 64-65 лет. Поэтому регион должен иметь приоритет в финансировании и укреплении ресурсной базы онкослужбы.

Оборудование будет в районах

Деньги на оснащение онкослужбы в последние годы выделяют гораздо активнее, чем в украинскую бытность.

- Еще несколько лет назад в республике не было ни одной государственной иммуногистохимической лаборатории, - продолжает Игорь Акиншевич. - Пациентам приходилось делать дорогостоящие анализы исключительно в частных клиниках. Теперь такая лаборатория у нас есть. После воссоединения с РФ мы открыли единственное в регионе онкоурологическое отделение. Кроме того, в онкодиспансере установили первый в Крыму однофатонный эмиссионный КТ стоимостью около 78 миллионов рублей. В нашем учреждении появились аппараты для лапароскопии, торакоскопии, колоноскопии, фиброгастроскопии. Полностью оснащены три операционные.

Проблемы со сроками и маршрутизацией во многом решат пять полностью оснащенных оборудованием центров амбулаторной онкопомощи, которые будут расположены на периферии. После того, как они заработают, пациентов не будут гонять несметное количество раз из района в Симферополь и обратно на исследования.

- В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в РК запланирована организация пяти центров в больницах Евпатории, Феодосии, Ялты, Джанкоя, Керчи, - рассказал главврач. - Помимо оснащения современным оборудованием медорганизаций второго уровня, закупят рентген-аппарат, КТ и еще более 80 технических приспособлений для нашего онкодиспансера. В последующие годы купим еще один линейный ускоритель, а также МРТ и другую аппаратуру.

По данным министерства здравоохранения РК, только планируемый к закупке за счет средств республиканского бюджета линейный ускоритель стоит 300 миллионов рублей. До 2024 года за счет федерального бюджета для оказывающих онкопомощь Республиканской детской клинической больницы и крымского онкодиспансера планируют приобрести более 240 единиц диагностического и лечебного оборудования на сумму более 1,8 миллиарда рублей.

Кстати

В мае вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Люди в возрасте старше 40 лет теперь смогут проходить диспансеризацию каждый год, им также будут проводить скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Справка "РГ"

За последние десять лет в Крыму заболеваемость раком кожи выросла с 57,6 до 68 случаев на 100 тысяч населения, раком молочной железы - с 39,8 до 50,3, предстательной железы с 10,4 до 27,3.

В РФ раком в среднем болеют 193,1 человека на 100 тысяч населения, в Крыму - 227,3. У женщин среди заболеваний - на первом месте рак молочной железы, у мужчин - мочеполовой системы.

Среди основных причин смертности новообразования занимают второе место после болезней системы кровообращения.

В Крыму, как и в целом в России, самая высокая смертность от рака легкого. При этом за пять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого смертность от ЗНО снизилась на 4,4 процента, но несколько больше стало умерших в первый год болезни. В целом в первый год после ее выявления умирает почти каждый пятый из всех заболевших, а около 63 процентов живут более пяти лет. Самые проблемные в этом плане сейчас Феодосия (тут за первый квартал смертность подскочила на 36 процентов), Евпатория и Бахчисарайский район.