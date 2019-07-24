Малообеспеченные многодетные семьи Симферополя и некоторых других городов вправе получить матпомощь на покупку школьной формы. Вскоре такая мера поддержки может появиться во всем Крыму.

Компенсация из бюджета на форму рассматривается как помощь семье в сложной жизненной ситуации и предоставляется не чаще одного раза в год. Как сообщила начальник департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя Диана Фератова, размер выплаты равен расходам на форму, но не может превышать 5000 рублей на ребенка. Условие их получения - регистрация ребенка в муниципалитете и зачисление в местную школу.

- Решение об оказании матпомощи и ее размере принимает комиссия, исходя из конкретной жизненной ситуации, - добавила Фератова. - Учитывается доход семьи, условия проживания, ранее полученные суммы матпомощи и другие обстоятельства.

Помимо заявления в департамент соцзащиты, нужно предоставить копии паспорта и СНИЛСа родителя, свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка. Понадобятся справки о признании семьи малообеспеченной и с места регистрации, а также копия документа, подтверждающего многодетный статус. К этому "пакету" нужно добавить чеки из магазина или другие платежные документы.

Как сообщили "РГ" в минтруда РК, разработан законопроект, позволяющий в случае принятия выплачивать компенсацию из бюджета РК малообеспеченным многодетным семьям на подготовку к школе на территории всего Крыма.

Контакты

Департамент труда и соцзащиты населения администрации Симферополя: Симферополь, бул. Франко, 25, каб. 213. Тел.: (3652) 21-15-42.