Праздник всегда с нами: второй фестиваль "Бархатный сезон" в "Жемчужине" пройдет в этом году с 12 по 16 сентября. Мероприятие состоится в легендарном Гранд отеле на самом берегу Черного моря города-курорта при поддержке телеканала ТВЦ.

"Фестиваль теплых песен" - говорит афиша, помещенная на официальном сайте "Жемчужины".

Насыщение музыкой и не только

Легендарный белорусский государственный ансамбль "Песняры", народная артистка Грузии Тамара Гвердцители, народный артист Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, народная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова, заслуженные артисты России Игорь Корнелюк, Валентина Легкоступова и Татьяна Буланова, Маша Распутина, Павел Соколов, Екатерина Семенова, Сергей Любавин, Анна Семенович, Евгений Кемеровский, экс-вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс, группа "На-На" - все они выступят на втором "Бархатном". Бессменный ведущий фестиваля - актер, журналист, теле- и радиоведущий, народный артист России и заслуженный деятель искусств Владимир Березин.

- Пожалуй, у каждого артиста своя история, связанная с Сочи, которую он споет со сцены и наверняка расскажет в кулуарах. Непринужденное общение негласно вписано в программу фестиваля. Расписание выступлений составлено настолько грамотно, что времени хватит на все: и отдохнуть, и оздоровиться, и полакомиться, и, конечно же, потусоваться. Препати и автопати обязательны. Кстати, они будут проходить на территории отеля, а вот концерты в основном в Летнем театре парка имени Фрунзе. Вход на них открыт только гостям "Жемчужины" - для них все включено, я даже сказала бы - все-все-все: плюс карт-бланш - в каждом номере приготовлены пригласительные билеты на каждый концерт, - рассказывает генеральный директор Гранд отеля "Жемчужина" Светлана Ермилова.

Отдохнуть и расслабиться можно как на пляже со всеми удобствами, так и возле открытого бассейна, искупавшись в прозрачной морской воде с круглогодично поддерживаемой температурой 28 градусов. Там же размещены две открытые сцены. Около моря - уже всем полюбившаяся площадка-ракушка с видом на Черное море. 14 сентября она превратится в грандиозный танцпол под открытым небом. Здесь пройдет дискотека с участием группы "На-На", Анны Семенович, Игоря Корнелюка, Алисы Вокс и Екатерины Семеновой. Сцена около бассейна с удобными шезлонгами, уютной диванной зоной и барами обеспечит комфорт. Релакс в виде сауны, хаммама, спа-программ с тайским и балийским массажем и современного спортивного зала - на ваш выбор.

Какую бы территорию в "Жемчужине" вы ни выбрали - шезлонги на галечном пляже, аэрарий для утомленных солнцем или зону бассейна, - расслабленная атмосфера отдыха вам гарантирована.

О питании беспокоиться не надо. Завтрак, обед и ужин в удобном режиме в формате шведского стола с разнообразными блюдами европейской кухни и черноморскими лакомствами.

Баритон звезды

В самый разгар фестиваля "Бархатный сезон" в "Жемчужине" пройдет концерт, посвященный творчеству знаменитого певца Иосифа Кобзона. Мероприятие носит название популярной советской песни 1956 года на стихи Константина Ваншенкинa и музыку Эдуарда Колмановского "Я люблю тебя, жизнь". Эта песня была написана для Марка Бернеса, который исполнял ее до самой смерти.

Кобзон принял эстафетную палочку. Особенно масштабно эта песня звучала в его исполнении в сопровождении Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России. Бархатный баритон Иосифа Кобзона прозвучит и на фестивале "Бархатный сезон" в "Жемчужине" - особом месте в жизни и творчестве великого певца.

- Этот концерт не станет перепевкой песен Кобзона, который скептически относился к тому, что его песни исполняют другие, - рассказала режиссер-постановщик концерта Любовь Гречишникова. - Но мы не можем не петь его песни, хотя их трудно перепевать. Этим концертом мы продолжили традицию, которую артист начал много лет назад: в свой день рождения он не ждал подношений, а сам делал подарок на сцене своим неслучайным слушателям и преданным поклонникам.

Любовь Николаевна причастна к творческой судьбе Иосифа Кобзона: она с 1980 года участвовала в организации его концертов, в основном в Государственном Кремлевском дворце, сначала как редактор, затем в качестве режиссера.

- Тема концерта на фестивале "Бархатный сезон" в "Жемчужине" - Кобзон и Сочи, - продолжила Любовь Гречишникова. - Артиста очень много связывало с этим городом. Он приезжал в Сочи в бархатный сезон с тех пор, как стал востребованным. Иосиф Давыдович давал первый концерт в "Жемчужине", когда ее только построили, но еще не возвели, прямо на закладке цемента. И никогда не изменил этой гостинице. На прощальном концертном туре он умудрился разместить там 200 человек.

Расписание выступлений составлено так, что времени хватит на все: и отдохнуть, и оздоровиться, и, конечно же, потусоваться

Прощальный тур Иосифа Кобзона, по словам Любови Николаевны, проходил в сочинском цирке - крайне неудобной площадке для проведения концертов. Тогда цирком в Сочи руководил легендарный дрессировщик хищников и цирковой артист Мстислав Запашный. В 1997 году он попросил Кобзона выучить песню "Ап! И тигры у ног моих сели", известную в исполнении актера Михаила Боярского. Иосиф Давыдович даже зашел в клетку к тиграм. Кстати, свое первое выступление в 1962 году Кобзон провел именно в цирке - в Никулинском цирке на Цветном бульваре в Москве.

- В 1987 году Кобзон пел в Летнем театре, еще не застекленном, без крыши. Зал был переполнен, - вспоминает режиссер-постановщик концертов Иосифа Кобзона. - Когда Иосиф Давыдович встретил свою будущую жену Нелли в Москве, был бархатный сезон, и он пригласил девушку с ее мамой в Сочи. Так что для него это и романтический город. Кстати, на концерт в рамках второго фестиваля "Бархатный сезон" в "Жемчужину" приедет Нелли Кобзон, а также специальные гости - композитор-пианистка Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов.

Приятное дежавю

В прошлом году фестиваль "Бархатный сезон" в "Жемчужине" проходил четыре дня. На него съехались звезды эстрады, такие как ВИА "Самоцветы", Владимир Кузьмин, Александр Буйнов, Катя Лель, группа "Отпетые мошенники", Бари Алибасов и другие.

У гостей была замечательная возможность пообщаться с участниками вечера не только в формате автограф-сессии и памятных селфи и не только по вечерам, но и днем на пляже, в ресторане, возле бассейна. Лежа на соседних лежаках поговорить о погоде... Кстати, на время проведения фестиваля синоптики уверенно обещают за тридцать. "Жемчужина" всегда славилась тем, что объединяла обычных людей со звездами, чего нет ни в одном другом сочинском отеле.

Кто знает, может, здесь гости встретят свою судьбу. "Жемчужина" - поистине место встреч. Звездных встреч. Лев Лещенко и Андрей Кончаловский познакомились со своими будущими женами именно в "Жемчужине". Режиссер заметил Юлию Высоцкую в лифте отеля и пригласил на ягодный ужин. Певец с будущей супругой тоже познакомился... в лифте. И вместе они уже более сорока лет. Да что за лифт такой волшебный - если бы не была замужем, каталась бы на нем целыми днями. Кстати, со своим мужем я тоже познакомилась в Сочи (правда, не в Гранд отеле, а рядом с ним), на моей родине, где прошло детство.

На фестивале "Бархатный сезон" в Жемчужине" вдоволь уделят внимание и детям, и им будет что вспомнить и рассказать внукам. Поэтому с семьей сюда точно стоит приезжать. "Бархатный сезон" в "Жемчужине" - это праздник, который всегда с нами. И неизменно в Гранд отеле "Жемчужина" Сочи.

Прямая речь

Светлана Ермилова, генеральный директор Гранд отеля "Жемчужина":

- Бархатный сезон всегда считался одним из лучших периодов для отдыха в Сочи. Именно поэтому мы проводим фестиваль в сентябре, эксклюзивно только для гостей отеля. Это подарок "Жемчужины" истинным ценителям комфорта и развлечений. Целый год мы готовились к масштабному событию, чтобы сделать отдых наших гостей особенным - таким, чтобы попасть в самое сердце!

Жемчужина мечты

Гранд отель "Жемчужина", зарекомендовавший себя гарантом качественного отдыха, недавно отметил 45-летие. Не случайно фестиваль "Кинотавр" уже 30 лет проводится на этой площадке. Кавээнщики во главе с Александром Масляковым тоже предпочитают проводить свои мероприятия на "19-этажном лайнере с видом на море", как называют отель. А первый "Бархатный сезон" совпал с юбилеем "Жемчужины".