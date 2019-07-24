Покупка электрокара обернулась для жительницы Екатеринбурга судебными хлопотами.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, премиальный электромобиль "Тесла" супруга уральского бизнесмена Татьяна купила в Москве год назад. Однако машина недолго радовала хозяйку: через пять месяцев перестал реагировать на нажатие кнопок один электронный ключ, через месяц вышел из строя второй.

- Мы сразу же восстановили доступ к автомобилю, - поясняет "РГ" управляющий партнер автоцентра Игорь Антаров. - Установили на телефон мобильное приложение, с которого можно управлять машиной. Оно работает при наличии интернета. Но, если вы завели мотор раньше, чем выехали за пределы зоны покрытия, он не заглохнет.

Кроме того, продавец организовал удаленную диагностику. Немецкие инженеры все проверили и заключили: проблем с машиной нет. Если есть нарекания по работе ключей, посоветовали привезти автомобиль в авторизованный сервис в Берлине.

Идея Татьяне не понравилась: отправлять машину в ремонт нужно было за свой счет. После долгой переписки автосалон предложил отвезти электрокар в Германию за свой счет. Женщина согласилась, но в последний момент отказалась: на доставку в Берлин и обратно ушло бы 24 дня, а ждать она не хотела.

Согласно "Закону о защите прав потребителей", штраф может составлять до 50 процентов от стоимости товара, если продавец не возвращает деньги добровольно

Татьяна предпочла вернуть товар. Уведомила продавца о расторжении договора. Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, поэтому обладательница электромобиля обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В иске Татьяна просила взыскать с ответчика сумму, уплаченную за машину ненадлежащего качества (13 миллионов 130 тысяч рублей), госпошлину (60 тысяч) и штраф (более шести миллионов). Огромный штраф - не исключение из правил, согласно "Закону о защите прав потребителей" он может составлять до 50 процентов от стоимости товара, если продавец не возвращает деньги клиенту добровольно.

- Суд первой инстанции не принял во внимание довод ответчика об экспертизе, так как хозяйка электромобиля была лишена возможности присутствовать при ее проведении, да и сама процедура проводилась после отказа истца от договора, уже в ходе рассмотрения гражданского дела, - рассказали в Свердловском областном суде.

Требования Татьяны удовлетворили в полном объеме, присудив ей в общей сложности 19,7 миллиона рублей. Продавец пытался оспорить вердикт, но облсуд оставил решение в силе.

- Мы не согласны, будем подавать кассацию. Со своей стороны сделали все, чтобы клиент остался доволен. Все еще предлагаем либо полностью отремонтировать автомобиль за наш счет, либо помочь с продажей по рыночной цене. С учетом пробега она составит примерно 7,5 миллиона рублей. Клиент же хочет от нас стоимость нового автомобиля плюс 50 процентов сверху - это уже похоже на потребительский экстремизм, - прокомментировали представители дилера .

Сенсационную новость горячо обсуждают в соцсетях: уральцы хвалят юристов Татьяны и советуют "покупать российское".