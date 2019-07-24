Новости

Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 19:40
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 19:33
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 19:27
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 19:26
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 19:17
В Москве показали гоночную машину из конструктора 19:15
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 19:06
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 18:55
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 18:52
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 18:50
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 18:50
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 18:49
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 18:48
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 18:47
Выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами в Монако попало в Сеть 18:33
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Теслу" подвели ключи

Горожанка отсудила почти двадцать миллионов за дефектный электромобиль
Текст: Татьяна Казанцева, Ольга Штейн
Российская газета - Экономика УРФО № 162(7920)
Покупка электрокара обернулась для жительницы Екатеринбурга судебными хлопотами.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, премиальный электромобиль "Тесла" супруга уральского бизнесмена Татьяна купила в Москве год назад. Однако машина недолго радовала хозяйку: через пять месяцев перестал реагировать на нажатие кнопок один электронный ключ, через месяц вышел из строя второй.

- Мы сразу же восстановили доступ к автомобилю, - поясняет "РГ" управляющий партнер автоцентра Игорь Антаров. - Установили на телефон мобильное приложение, с которого можно управлять машиной. Оно работает при наличии интернета. Но, если вы завели мотор раньше, чем выехали за пределы зоны покрытия, он не заглохнет.

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Кроме того, продавец организовал удаленную диагностику. Немецкие инженеры все проверили и заключили: проблем с машиной нет. Если есть нарекания по работе ключей, посоветовали привезти автомобиль в авторизованный сервис в Берлине.

Идея Татьяне не понравилась: отправлять машину в ремонт нужно было за свой счет. После долгой переписки автосалон предложил отвезти электрокар в Германию за свой счет. Женщина согласилась, но в последний момент отказалась: на доставку в Берлин и обратно ушло бы 24 дня, а ждать она не хотела.

Согласно "Закону о защите прав потребителей", штраф может составлять до 50 процентов от стоимости товара, если продавец не возвращает деньги добровольно

Татьяна предпочла вернуть товар. Уведомила продавца о расторжении договора. Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, поэтому обладательница электромобиля обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В иске Татьяна просила взыскать с ответчика сумму, уплаченную за машину ненадлежащего качества (13 миллионов 130 тысяч рублей), госпошлину (60 тысяч) и штраф (более шести миллионов). Огромный штраф - не исключение из правил, согласно "Закону о защите прав потребителей" он может составлять до 50 процентов от стоимости товара, если продавец не возвращает деньги клиенту добровольно.

Фото: Телеканал CNBC
Завод Tesla: адская жара и починка дефектов изолентой

- Суд первой инстанции не принял во внимание довод ответчика об экспертизе, так как хозяйка электромобиля была лишена возможности присутствовать при ее проведении, да и сама процедура проводилась после отказа истца от договора, уже в ходе рассмотрения гражданского дела, - рассказали в Свердловском областном суде.

Требования Татьяны удовлетворили в полном объеме, присудив ей в общей сложности 19,7 миллиона рублей. Продавец пытался оспорить вердикт, но облсуд оставил решение в силе.

- Мы не согласны, будем подавать кассацию. Со своей стороны сделали все, чтобы клиент остался доволен. Все еще предлагаем либо полностью отремонтировать автомобиль за наш счет, либо помочь с продажей по рыночной цене. С учетом пробега она составит примерно 7,5 миллиона рублей. Клиент же хочет от нас стоимость нового автомобиля плюс 50 процентов сверху - это уже похоже на потребительский экстремизм, - прокомментировали представители дилера .

Сенсационную новость горячо обсуждают в соцсетях: уральцы хвалят юристов Татьяны и советуют "покупать российское".

Происшествия Правосудие Суд Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом