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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Глава ОКР рассказал о перспективах шахмат стать олимпийской дисциплиной

Текст: Дмитрий Ключевский
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Проведение крупных шахматных турниров, таких как Кубок мира-2019 в Югре и предстоящая через год Всемирная шахматная Олимпиада в Ханты-Мансийске, в перспективе может помочь шахматам стать олимпийской дисциплиной. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что если будет придуман такой формат игры, который устроит международный олимпийский комитет, то шахматы могут стать полноправной олимпийской дисциплиной. Его слова об этом приводит пресс-служба Международного шахматного клуба.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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- Меня часто спрашивают - могут ли они (шахматы - прим. "РГ") войти в программу Игр? И когда лучше играть - зимой или летом? Шахматы - универсальны. Эта игра популярна во всем мире. В России, например, у нас есть несколько ключевых регионов, таких как Ханты-Мансийск и Москва, где шахматам уделяется огромное внимание. Игра уже стала частью школьной программы по всей планете. Наша страна проводит крупнейшие турниры под эгидой ФИДЕ, которые поражают масштабом участников. Вот я знаю, что в этом году в Югре соберутся участники Кубка мира, а в 2020 в Хантах пройдет Всемирная шахматная Олимпиада. Пока отдельно от МОК, но если придумают такой формат игры, который бы устраивал международный олимпийский комитет, то я не сомневаюсь в перспективах игры как полноправной олимпийской дисциплины.

Также отмечается, что в этом году любителям шахмат стоит обратить внимание на Кубок мира, который стартует в сентябре в Ханты-Мансийске и соберет всю мировую элиту. В октябре в Сочи пройдет Чемпионат России по шахматам. А уже в декабре в столице Югры пройдет финал Кубка России.

Спорт Шахматы Спортивные организации Олимпийский комитет России Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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