Обычно словосочетание "инструктаж по охране труда и промбезопасности" вызывает у людей ассоциации с толстенными талмудами, где мелким шрифтом и "нечеловеческим языком" излагаются какие-то требования. Особенность человеческой психики в том, что любое следование правилам воспринимается как ограничение, вот и приходится HR-службам прибегать к нетрадиционным методам мотивирования персонала.

По статистике, 95 процентов несчастных случаев на производстве происходит из-за так называемого человеческого фактора: недоучили, плохо объяснили, допустили к работам, хотя на это не было права. Термин "культура промбезопасности" возник во время расследования чернобыльской катастрофы. Культура - это когда безопасность становится привычкой и человек следует ей даже в отпуске. Как же добиться этого, если у нас в крови принцип "авось" ?

- Нужно задействовать все органы чувств: зрение, слух, осязание, работать не с мозгом, а с подкоркой, - считает Максим Кадушев, креативный директор маркетингового агентства.

Когда-то ему поставили, казалось бы, утилитарную задачу - напомнить шахтерам о необходимости применять средства индивидуальной защиты. В качестве каналов коммуникации выбрали 25-секундные видеоролики, которые крутили перед проходной. Герои блокбастеров ненавязчиво давали понять: супермены не нужны, нужны профессионалы. За год количество несчастных случаев на предприятии уменьшилось в два раза, а показатель травматизма - на 45 процентов.

Для другого заказчика, крупного производителя стройматериалов, придумали интерактивные постеры. Большие и ярко-желтые, они сразу бросались в глаза. Кто-то, прочитав на двери "Нетерпимость к норушениям", требовал уволить безграмотных креативщиков, а кто-то замечал строчку внизу мелким шрифтом: "Нашел ошибку - возьми фломастер и исправь. Так же поступай при нарушении техники безопасности". В столовой и административном корпусе развесили стикеры, предупреждающие о том, о чем мы обычно не задумываемся: "Осторожно, низкий потолок", "Осторожно, возможны ожоги о батарею" и т.п. Тем самым посещаемость лекций по охране труда выросла в четыре раза.

Эксперты советуют проводить вводные курсы по технике безопасности в форме видео- или радиоуроков - информация, поданная легко и ярко, запомнится быстрее, чем зубрежка.

- Корпоративное радио работает круглые сутки, потому что есть ночные и дневные смены, надо охватить всех. Информация ротируется каждые 30 минут. Упаковать ее можно в разные жанры. Например, в позитивную необременительную передачу, где передают приветы коллегам. Если ведущий поздравит водителя склада с днем рождения и шутливо напомнит о том, что перед рейсом надо не забыть проверить зеркала и пристегнуться, это вряд ли вызовет раздражение, - рассуждает программный директор медиахолдинга Наталья Макарова.

Более строгий вариант подачи информации - "комментарий эксперта" и "мини-интервью с директором". Более наукообразный - познавательные сюжеты типа "Лестница и телефон", где слушателям объясняют, почему на лестнице в цехе запрещено разговаривать по телефону. А вот джинглы (анг. jingle - музыкальный или голосовой элемент оформления эфира. - Прим. ред.), в которых какой-нибудь шестилетний Ваня просит папу быть аккуратнее и ждет его дома, оказывают очень сильное эмоциональное воздействие. Слова коллег и руководителя можно проигнорировать, к жене и своему ребенку остаться равнодушным сложно.

- По корпоративному радио люди должны слышать, что о них заботятся. К примеру, мы делали передачу "Здоровый перерыв" для сети АЗС, где персоналу периодически напоминали, что врачи рекомендуют делать паузы в работе каждый час. Пора отвлечься от компьютера, выпить воды, пройтись, сделать упражнения для глаз и дыхания, - рассказывает Наталья Макарова.

Также среди новых форматов работы с персоналом - дни семейной безопасности, родительские собрания и тренинги правильного поведения в быту. К примеру, там можно разобрать, как водить зимой машину с ABS (антиблокировочной системой тормозов) - в теории все знают, что утапливать педаль тормоза нельзя, однако на практике постоянно забывают об этом. Или разобрать, как пересекать пешеходный переход с велосипедом. Перед 1 сентября актуальны темы школьного буллинга или как не потерять ребенка в людном месте.

- У таких мероприятий эффективность выше, когда в них участвует директор со своей семьей. У подчиненных сразу повышается уровень доверия. Также целесообразно давать высказаться не только экспертам, но и сотрудникам предприятий: когда опытом делятся коллеги, этому доверяют больше, чем просто словам профессионала. Нужны примеры из жизни, никому не интересна теория, как пользоваться огнетушителем, лучше выехать на полигон и попрактиковаться, - комментирует Павел Козлов, директор блока функциональных компетенций Академии Росатома.