Мэр Салехарда помог предотвратить похищение девушки

Накануне в Салехарде четверо молодых людей пытались похитить девушку. Им помешал мэр города.

Девушка сопротивлялась и кричала, поэтому это привлекло внимание людей. Звонок, поступивший в дежурную часть, анонимным не был. Человек на другом конце провода представился мэром города Иваном Кононенко. Эту информацию подтвердили "РГ" в пресс-службе МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Там отметили, что девушка кричала и сопротивлялась, из-за этого злоумышленники сели в машину и скрылись. Очевидцы запомнили номер, и дежурная часть организовала план "Перехват". Молодых людей задержали, они были в состоянии алкогольного опьянения. На одного из них, 19-летнего местного жителя, завели дело об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".