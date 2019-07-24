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24.07.2019 09:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Нефроцентр в Мегионе будет расширен

Текст: Елена Панова
Нефроцентр в Мегионе будут расширять. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы Югры Натальи Комаровой в Мегион, в диализный центр в частности.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Напомним, очень значимый для региона нефроцентр открылся полтора месяца назад и стал решением давней проблемы для людей, страдающих почечной недостаточностью. Прежде, чтобы получить лечение, им нужно было ездить в Нижневартовск, а это занимало немало сил и времени.

Сейчас медицинскую помощь в нем получают жители Мегиона, Высокого, Лангепаса, Покачей, поселений Нижневартовского района. Для них теперь позади длительные поездки и долгие очереди в больницах.

- В округе пятьсот пациентов, нуждающихся в диализе, и открытие каждого центра по месту жительства - это огромный шаг вперед, - отметила в день открытия центра Елена Касьянова, заместитель директора департамента здравоохранения Югры. - Пациенты с тяжелой патологией находятся больше времени в семье, когда получают лечение в таких комфортных условиях.

Фото: iStock
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Диализный центр рассчитан на семь рабочих мест при шестидневной рабочей неделе в три смены. Центр может принимать по 42 пациента в неделю. Сейчас специализированную медицинскую помощь в нем получают 28 пациентов: 27 из Мегиона и один из Лангепаса. В августе ожидается прибытие еще нескольких пациентов из Лангепаса. Таким образом, уже в сентябре центр выйдет на запланированные объемы оказания медицинской помощи.

Пациенты центра поблагодарили Наталью Комарову за то, что она уделяет большое внимание развитию медицины в округе в целом и за то, что был выстроен центр в Мегионе.

Так, Марина Мельник, муж которой страдает почечной недостаточностью, сказала, что благодаря деятельности гемодиализного центра у семей мегионцев и близлежащих населенных пунктов отпала необходимость постоянно ездить за получением в больницы Нижневартовска.

- В наших семьях теперь все хорошо, мы спокойны за наших близких. Спасибо вам большое, - обратилась к Наталье Комаровой Марина Мельник.

Особо пациенты отмечают отношение к ним персонала, готового в любую минуту прийти на помощь.

Ожидается, что в соответствии с национальным проектом "Здравоохранение" деятельность в том числе и диализного центра в Мегионе позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни югорчан до 76 лет к 2024 году.

Фото: iStock
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Отметим, необходимость в диализном центре в Мегионе изначально возникла в связи с тем, что в городе проживают 28 человек, нуждающихся в проведении процедуры гемодиализа и еще трое в поселке Высоком. Раньше они получали услуги в медицинских центрах Нижневартовска. А с 2015 года возникла проблема с транспортировкой пациентов из Мегиона, что негативно отражалось на их здоровье.

По итогам визита в нефроцентр Наталья Комарова дала поручение директору департамента здравоохранения Югры Алексею Добровольскому, главе Мегиона Олегу Дейнеке провести ремонтные работы всего помещения детской больницы "Жемчужинка", в котором он расположен. Кроме того, губернатор поручила рассмотреть вопрос о выделении земельного участка для расширения медицинского учреждения.

Нефроцентр работает до 24-х часов, что немаловажно для пациентов. Услуга гемодиализа для пациентов абсолютно бесплатная. Средства бюджета для строительства учреждения не привлекались, это полностью инвестиционный проект. Летом возле нефроцентра организуют парковку и места для отдыха, поскольку в основном посетители лечебного учреждения - люди с инвалидностью. Кроме того, они могут пользоваться услугой бесплатного социального такси, чтобы приезжать в нефроцентр и уезжать домой.

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