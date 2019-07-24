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24.07.2019 08:13
Проект: В регионах

С видом на деревню

Объекты Универсиады-2023 станут украшением Екатеринбурга
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Неделя - Урал № 161(7919)
Первый проект кластера деревни для участников летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, был показан на прошедшем недавно Иннопроме. Разработчики предлагают выстроить спортивный городок, впоследствии он станет полноценным кампусом для студентов Уральского федерального университета, в еще только строящемся микрорайоне Екатеринбурга - Новокольцовском. По сути, молодежный район должен вырасти бок о бок с павильонами, где проходит международная выс­тавка.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Первый вариант планировочного решения городка для участников летней Универсиады в рамках Иннопрома показали президенту страны. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Первый вариант планировочного решения городка для участников летней Универсиады в рамках Иннопрома показали президенту страны. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Впрочем, интрига, где разместится деревня Универсиады, еще сохраняется. В Екатеринбурге немало отличных площадок, достойных мероприятий мирового уровня. Готова к развитию территория ВИЗ-Правобережный. Перспективы строительства вдоль берега Верх-Исетского пруда современного "умного города" демонстрировались во время продвижения заявки на проведение в Екатеринбурге ЭКСПО. Право на всемирную универсальную выставку уральский город уступил японской Осаке, но площадка осталась.

Как отмечают эксперты, при оценке территории под деревню Универсиады необходимо учитывать все аспекты, в том числе вопросы собственности на землю, развитости инженерной и транспортной инфраструктуры. На правом берегу Верх-Исетского пруда немалое количество земельных участков принадлежит разным собственникам, и это главный минус.

- У нас нет лишнего времени для решения имущественных вопросов. Предстоит большая стройка, а задержка - это серьезный риск. В Новокольцовском районе уже решены все земельные вопросы, подведены инженерные коммуникации. В декабре мы представим варианты размещения всех объектов Универсиады исполкому FISU (Международной федерации университетского спорта), и за ними будет конечное решение, - пояснил ситуацию с выбором губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Наличие вариантов имеет и свой плюс - разностороннее развитие транспортной системы Екатеринбурга. Как отметил глава региона, работы по продвижению и проектированию второй ветки метро продолжатся независимо от решения по деревне Универсиады. А параллельно разрабатываются схемы транспортной доступности Новокольцовского. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, прорабатывается вариант проведения в микрорайон трамвайной линии. Альтернативой этому решению является продление ветки городской электрички, которая бы связала аэропорт Кольцово, железнодорожный вокзал и объекты Универсиады. И, конечно, дополнительное развитие дорожной сети.

Городок впоследствии станет полноценным кампусом для студентов Уральского федерального университета

Подготовительные работы к Универсиаде идут полным ходом, подтвердил губернатор. Сейчас формируется и техническое задание на проектирование всех объектов. Изучены передовые планировочные решения студенческих кампусов в других странах мира. Поставлена задача создать современный проект и по архитектуре, и по комфортности среды. Кстати, в студенческом кластере, помимо кампусов, появятся медцентр, объекты для занятий спортом и проведения досуга.

Точная "деревенская" картина прорисуется уже к началу зимы. Сейчас известно, что в районе Новокольцовского будет строиться дворец водных видов спорта с возможностью проводить соревнования по гребному слалому. Комплекс настолько масштабный, что под его размещение будет отдано шесть гектаров. О необходимости возведения на Среднем Урале серьезного водного объекта речь идет давно. Тут выросли чемпионы, в том числе олимпийские, по плаванию, а полноценной базы для тренировок и соревнований до сих пор не было. Универсиада способна воплотить мечту.

И не только спортсменов-водников. Ко всемирным студенческим играм на Среднем Урале будет построено с нуля девять спортивных объектов, из них три - масштабных: многофункциональная ледовая арена (на месте бывшей недостроенной телебашни Екатеринбурга), центр художественной гимнастики и уже упомянутый дворец водных видов спорта. Всего во время Универсиады будет задействовано более 30 спортивных объектов для состязаний по 18 видам спорта. Помимо Екатеринбурга соревнования пройдут в Верхней Пышме и Сысерти.

На Универсиаду ожидают представителей 150 стран мира. Урал планирует удивить гостей. Одна из задумок - фестиваль мирового размаха. "Предлагаем провести в Екатеринбурге большой молодежный фестиваль. Это будет фишка нашей Универсиады, сделает ее более запоминающейся и раздвинет границы мероприятия, позволит вовлечь в Универсиаду всех горожан и гостей Екатеринбурга, а не только болельщиков. Может быть, на Урале зародится новая мировая традиция", - рассказал Евгений Куйвашев.

Музыкальный праздник вместе со спортивным будет кстати: в дни проведения Универсиады Екатеринбург отпразднует 300-летний юбилей, а день закрытия студенческого состязания совпадет с Днем города.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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