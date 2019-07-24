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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Больничное уравнение

Почему челябинских врачей лишили надбавок за трудовой стаж
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
На Южном Урале администрация сразу нескольких больниц начала грозить увольнением наиболее опытным и заслуженным сотрудникам. Причина - несогласие с отменой выплат за выслугу лет, которые, по сути, уравнивают их в зарплате с молодыми специалистами. Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких больницах Челябинска, Миасса, Троицка и Южноуральска.
По мнению врачей, местные власти попытались их зарплаты соотнести со среднедушевым доходом по области. Фото: Alvintus / iStock По мнению врачей, местные власти попытались их зарплаты соотнести со среднедушевым доходом по области. Фото: Alvintus / iStock
По мнению врачей, местные власти попытались их зарплаты соотнести со среднедушевым доходом по области. Фото: Alvintus / iStock

- Анекдот о "средней температуре по больнице" перестал быть анекдотом, - посетовали в Федерации профсоюзов Челябинской области. - Руководство медучреждений ссылается на статью 74 Трудового кодекса РФ. Она допускает изменение трудового договора "по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда".

Фото: iStock
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- А какие у нас изменения? - искренне удивляется вопросу "РГ" заведующий отделением троицкой больницы Андрей Соловьев. - Из-за дефицита кадров весь наш персонал работает на полторы-две ставки, практически живет на работе. А отмена выплат за выслугу еще больше усугубляет ситуацию. А ведь стимулирующие выплаты, к которым относится выплата за стаж, утверждены постановлением регионального правительства, которое, насколько я знаю, никто не отменял. Им предусмотрена прибавка от 5 до 15 процентов оклада за добросовестную работу в течение трех-пяти и десяти лет...

1200 работников троицкой больницы уже получили уведомления об отмене выплат. Несогласных предупредили - с 31 июля в их трудовой договор будут внесены изменения. Ожидаемая потеря в зарплате составит от трех до десяти тысяч рублей. Разъяснение о том, что выплаты за стаж теперь включены в должностные оклады, по мнению персонала больницы, не выдерживают никакой критики. Ведь оклады у молодых специалистов и медработников со стажем оказались одинаковыми.

Городская больница Южноуральска через это уже прошла. Сотрудников лишили не только выплат за стаж, но и дополнительных дней к отпуску за вредные условия труда.

Фото: iStock
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- Профком не согласовал нововведений, - рассказала председатель профкома медучреждения Зоя Суяргулова. - Но это не помешало руководству в одностороннем порядке подписать документ.

В региональном минздраве пояснили: "выплаты стимулирующего характера... являются правом, а не обязанностью". "Это не совсем так, - спорят специалисты Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения.- Выплата за выслугу является постоянной, гарантированной и обязательной".

По версии самих врачей, нездоровая ситуация возникла из-за того, что местным властям надо было достигнуть нужных показателей соотношения зарплаты медработников к среднедушевому доходу по области.

Сотрудников лишили не только выплат за стаж, но и дополнительных дней к отпуску за вредные условия труда

По данным регионального минздрава, с января по июнь средняя зарплата врачей составляла 218,6 процента от среднего трудового дохода, медсестер - 108,8 процента, а младшего медперсонала - 100,2 процента.

Но это тоже "средняя температура по больнице". Вероятно, достигнув "валовых" показателей повышения зарплаты, власти и решили сэкономить на стимулирующих выплатах. На днях Челябинский областной суд пришел к выводу, что "приказ об исключении выплаты за выслугу лет из перечня выплат стимулирующего характера снижает уровень социальных гарантий работников, предусмотренных действующим законодательством РФ". Правда, пока это решение касается только пострадавших медиков Миасса.

Пора менять закон

В минтруде России "РГ" напомнили о ст. 144 Трудового кодекса РФ, в которой говорится о системе оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Все регулируется коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Какие условия, не противоречащие законам, в них прописаны, так и будут платить. Любые перемены - через поправки в договоры, соглашения, акты.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Все системы оплаты труда должны соответствовать рекомендациям, принимаемым Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, добавляет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: "Если в региональных положениях об оплате труда, которые утверждаются на уровне главы региона или местным заксобранием, предусмотрены надбавки за выслугу лет, то отменить их администрация медицинской организации не имеет права. Возможен только один вариант в данных конфликтных ситуациях: это внесение изменений в региональное положение об оплате труда, которые должны быть согласованы с профсоюзными объединениями".

Изменения тоже утверждает глава региона или заксобрания, предупреждает Александр Сафонов: "Для изменений в трудовой договор надо соблюсти определенные процедуры. Предупредить письменно работника за два месяца и получить от него роспись, что он ознакомлен с приказом. Работник вправе отказаться".

При этом Сафонов признает, что ситуация со стимулирующими выплатами несовершенна, во многом они действительно зависят от наличия средств на оплату труда и могут отменяться или добавляться на уровне учреждений. Поэтому требуется разработка и внесение изменений в трудовое законодательство, которое четко закрепит за работниками те и ли иные надбавки.

Подготовила Ольга Игнатова

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