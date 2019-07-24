МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге

Ответственные за экологическую обстановку ведомства высказались относительно пелены и неприятного запаха, на которые жалуются с утра жители Екатеринбурга.

"По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки, а также к усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы", - сообщает МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано, природных и техногенных пожаров в Екатеринбурге и его окрестностях нет.

По поводу неприятного запаха, который сравнивают с гарью, химическими веществами, автомобильными выхлопами и так далее, оперативные группы МЧС объезжают торфяники близ города - возгораний не выявлено.

"Кроме того, специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории проводят мониторинг состояния воздуха в различных районах города", - уточнили в пресс-службе МЧС

Замеры центра экологического мониторинга и контроля показали, что в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха на улице Коммунистическая в Екатеринбурге отмечено превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации мелкодисперсной пыли.

"Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - заявили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Между тем

На дымку и туман с запахом начали жаловаться и жители соседних городов - Челябинска и Кургана в частности.

Ранее стало известно, что пеленой от природных пожаров в Сибири затянуты Тюменская область и часть Югры.