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24.07.2019 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге

Текст: Татьяна Воробьева

Ответственные за экологическую обстановку ведомства высказались относительно пелены и неприятного запаха, на которые жалуются с утра жители Екатеринбурга.

"По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки, а также к усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы", - сообщает МЧС по Свердловской области.

Фото: Юлия Мякишева
Дым от пожаров в Красноярском крае дошел до Тюмени и Урала

По данным ведомства, превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано, природных и техногенных пожаров в Екатеринбурге и его окрестностях нет.

По поводу неприятного запаха, который сравнивают с гарью, химическими веществами, автомобильными выхлопами и так далее, оперативные группы МЧС объезжают торфяники близ города - возгораний не выявлено.

"Кроме того, специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории проводят мониторинг состояния воздуха в различных районах города", - уточнили в пресс-службе МЧС

Замеры центра экологического мониторинга и контроля показали, что в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха на улице Коммунистическая в Екатеринбурге отмечено превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации мелкодисперсной пыли.

"Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - заявили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Между тем

На дымку и туман с запахом начали жаловаться и жители соседних городов - Челябинска и Кургана в частности.

Ранее стало известно, что пеленой от природных пожаров в Сибири затянуты Тюменская область и часть Югры.

Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск УрФО Курганская область Курган УрФО Тюменская область УрФО ХМАО
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