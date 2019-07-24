Одно из свердловских кадровых агентств разместило интересное объявление: "Требуется токарь на станки 1К62 и ДИП200". Кандидату сулят высокую зарплату: 55-65 тысяч рублей. Оборудование и вправду уникально: первый токарно-винторезный станок родом из пятидесятых годов прошлого века, второй и вовсе раритет - такие в СССР выпус­кали еще в 1930-е. Загадочная аббревиатура ДИП означает "Догоним и перегоним!"

По оценкам регионального минпрома, на Среднем Урале обновлено около трех четвертей станочного парка. Правда, эти выводы, сделанные на основе темпов техперевооружения, многие эксперты считают чересчур оптимистичными. Производственные фонды многих заводов не модернизировались десятилетиями. Промышленники могут привлекать на эти цели льготные кредиты от Фонда развития промышленности по ставке 1-5 процентов годовых. Плюс субсидирование процентных ставок в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Однако многим, кажется, вообще не до кредитов, даже самых льготных. Вот и трудятся "старички" в цехах из последних сил…

- Часть универсальных станков сохраняется, обеспечивая потребности опытных и мелкосерийных производств. Использование же многофункциональных обрабатывающих центров экономически оправданно на большой серии продукции, - обрисовали общую картину в отраслевом ведомстве.

Между тем в принятой месяц назад стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области до 2035года особый акцент сделан на машиностроении, а значит, от масштабного обновления станочного парка никуда не уйти. По статистике, в регионе около трех тысяч машиностроительных предприятий. Сорок процентов расположено в Екатеринбурге. Они обеспечивают 33 процента общеотраслевого объема производства.

Состояние станочного парка везде разное. Например, на возрождающемся "Уралмашзаводе" (УЗТМ) техперевооружение начали в 2015 году.

- Реализуются две инвестпрограммы общей стоимостью около двух миллиардов рублей. Первая предполагает модернизацию механообработки: уже обновлено десять единиц оборудования, введено в эксплуатацию четыре новых обрабатывающих центра, завершается пусконаладка на токарно-фрезерном станке. Вторая программа, утвержденная в 2018 году, направлена на повышение технического уровня сварочного производства, - рассказали в пресс-службе УЗТМ.

На Среднем Урале - пять профильных предприятий, но это, скорее, компромисс между отечественной сборкой и зарубежными комплектующими

По словам начальника управления по инвестициям УЗТМ Дмитрия Уткина, в условиях, когда отечественным машиностроителям приходится конкурировать с зарубежными, обновление станочного парка становится приоритетом. Процесс должен идти постоянно, так как технологии развиваются в невероятно быстром темпе.

С этим не поспоришь, но зачастую вопрос упирается в элементарное отсутствие финансов. На одном из екатеринбургских предприятий от комментариев вообще отказались: мол, что толку рассуждать, по какому пути идти, оснащать существующий парк системами ЧПУ или закупать новое оборудование, если и то, и другое пока не по карману?

Казалось бы, можно сэкономить на техперевооружении за счет российской продукции. По данным свердловского минпрома, сегодня в регионе станки собирают сразу на нескольких предприятиях: горизонтально-расточные - на "ГРС Урал", автоматизированные гальванические линии - на "Галуре", оборудование для гидроабразивной резки - на ТВИМ, токарные, фрезерные и обрабатывающие центры - на "Эмко-Рус" и "Пумори". Однако, строго говоря, это нельзя назвать стопроцентной локализацией, скорее, компромиссом между отечественной сборкой и зарубежными комплектующими. И дело не только в качестве узлов, но и в стоимости. Парадокс, но шпиндель - вращающийся вал, привезенный из Индии, стоит всего 300 тысяч рублей, а отечественный потянет уже на миллион.

- Все дело в серийности продукции. Если собираешь один трактор, стоимость высокая. Но для тысячи машин она уже меньше. Так что здесь главное - выйти на поток, - считает член регсовета свердловского отделения союза машиностроителей России Павел Лыжин.

К примеру, российско-чешское предприятие "ГРС-Урал" за несколько лет вышло на высокий уровень локализации производства. Сейчас он составляет 70 процентов. Станки с ЧПУ, выпускаемые компанией, уже почти пять лет оснащаются софтом российского производства.

Кстати, четыре года назад правительство региона планировало организовать станкостроительный консорциум на базе "Экспериментального завода" в Реже. На реализацию проекта требовалось около пяти миллиардов рублей. К созданию собственных станков собирались привлечь Уральский федеральный университет, региональный инжиниринговый центр и профильное конструкторско-технологическое бюро. Предполагалось, что продукцией консорциума на первом этапе станут токарные, портально-фрезерные и обрабатывающие центры с долей отечественных деталей в 80 процентов.

На сегодня об этом проекте ничего не известно. По словам сотрудников режевского завода, там выпускают станки для горнодобывающей промышленности и железной дороги, 60 процентов продукции отправляется на экспорт, но заказов хотелось бы больше.

Тем временем у ремонтников проблем с заказами нет.

- В Екатеринбурге восстанавливаем и модернизируем отечественное оборудование. Заказчики не только с Урала, но и из Владивостока, Волгограда, вот сейчас на выходе станок для Симферополя. После ремонта такие агрегаты еще десятилетия послужат, - лаконично сообщил менеджер Уральского станкоремонтного завода Макар Ворошилов.

Комментарий

Сергей Кугаевский, директор центра обработки материалов УрФУ:

- "ГРС-Урал" - российско-чешское предприятие, а "Пумори" сотрудничает с японцами и индийцами. Завод в Ульяновске делает неплохие станки совместно с немецкой компанией DMG. И все-таки есть надежда, что в России появится собственное станкостроение. Это как в автопроме: сначала в Тольятти выпускали автомобили из зарубежных узлов, а сейчас - вполне приличные собственные модели.