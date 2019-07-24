Уралец спустя 12 лет признался в убийстве из-за неразделенной любви

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу 12-летней давности: житель Челябинской области признался в убийстве возлюбленной.

По информации пресс-службы Следственного комитета Свердловской области, вечером 9 июня 2007 года пришел в гости к подруге, которая жила в Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы. "К девушке он испытывал чувства, но взаимностью она ему не отвечала. На допросе мужчина пояснил, что совершил преступление из-за неразделенной любви", - рассказали в СК.

Осознав, что натворил, убийца уехал на Южный Урал, где и жил долгие годы. Совершенное преступление, однако, не давало ему покоя, и спустя 12 лет, не в силах больше выносить этот тяжелый психологический груз, мужчина сам пришел в полицию с повинной.

Суд приговорил неработающего жителя Сосновского района по ч.1 ст.105 УК РФ к девяти годам в исправительной колонии строгого режима.