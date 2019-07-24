Уральский туроператор заплатит за сорванный отдых семьи из Белоруссии

Миасский городской суд удовлетворил иск супружеской четы, купившей у местного туроператора поездку в Тайланд. Как выяснилось, семью забыли предупредить, что для отдыха в Бангкоке ей необходимо оформить туристическую визу, сообщили в судебной инстанции.

История произошла в декабре прошлого года. Проживающие в Миассе супруги из Белорусcии заключили с компанией договор о приобретении тура на двоих по маршруту Челябинск - Бангкок - Челябинск. Стоимость авиабилетов вместе с групповым трансфером составила 110 тысяч рублей. Однако вылетев в Тайланд, они не смогли пройти паспортный контроль из-за отсутствия туристической визы и были вынуждены вернуться назад.

В итоге туристы потеряли не только уплаченные за поездку деньги, но еще и выплатили штраф за незаконную попытку пересечения границы королевства и проживание в комнате для ожидающих вылета. Вину за это они возложили на туроператора. Но компания претензий не признала, и тогда раздосадованные туристы обратись в суд.

- Разобравшись в обстоятельствах дела, суд пришел к выводу о нарушении туроператором прав потребителей на необходимую и достоверную информацию о туристском продукте, обеспечивающую возможность его правильного выбора, - сообщила представитель Миасского городского суда Юлия Каримова. - В частности он не довел до сведения туристов правила въезда и выезда из страны для граждан республики Беларусь. Между тем, согласно части 6 статьи 14 "Закона об основах туристской деятельности" обязанность представить туристу достоверную информацию возлагается на туроператора или турагента, в зависимости от того, кто из них непосредственно вступает в договорные отношения с заказчиком.

По решению суда заключенный с туроператором договор расторгнут. В пользу супругов взысканы убытки в виде оплаты путевки, штрафа и стоимости проживания в аэропорту Бангкока, а также компенсации морального вреда, неустойки и штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя и расходы на перевод необходимых документов. Всего - более 272 тысяч рублей.