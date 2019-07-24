Интересная тенденция: небольшой промышленный город Сатка в Челябинской области, до сих пор известный градообразующим предприятием Группа Магнезит, становится культурным центром и объектом событийного туризма Южного Урала. Сюда ежегодно приезжают известные исполнители, вокалисты и художники со всего мира, а также жители соседних городов, желающие приобщиться к высокому искусству.

Все началось с того, что около десяти лет назад было решено привезти в город настоящий симфонический оркестр и оперных солистов, пригласить металлургов и всех жителей Сатки на большой концерт классической музыки. Зрителям понравилось, и уже на следующий год перед горожанами выступала народная артистка СССР Елена Образцова, а летние сезоны саткинской "филармонии под открытым небом" стали традицией. А в 2017 году родился международный музыкальный фестиваль "Кармен". Название он получил в память о великой российской певице Елене Васильевне Образцовой. Просветительские идеалы и задачи фестиваля, проводимого Фондом "Собрание", отражены в его девизе "Большое искусство - малым городам".

В минувшие выходные Сатка в третий раз превратилась в одну большую сцену, отдавшись во власть музыки, которая по традиции звучала не только в привычной атмосфере концертных залов, но и на площадях, в парках и скверах. Первым мероприятием фестиваля стало открытие выставки "Театры, роли, зрители…", посвященной 80-летию Елены Васильевны Образцовой. Она стала первой в Сатке полностью интерактивной выставкой, в которой посетитель смог сам выбирать степень погружения в выбранную тему, знакомиться с дополнительными материалами, доступными по QR-коду.

Вечером пятницы площадь перед ДК "Магнезит" расцвела под светом софитов, повторяя цвета нежного и чувственного символа - розы Кармен. В декорациях заката зазвучала музыка: шедевры мировой классики, популярные композиции из кинофильмов и даже рок в исполнении симфонического оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки под руководством дирижера Александра Матушкина и солистов, лауреатов международных конкурсов Елены Роткиной и Павла Чикановского.

Зрители буквально завалили исполнителей цветами, но и сами музыканты остались довольны.

- Наши впечатления - самые позитивные, а публика была в восторге, - говорит Александр Матушкин. - Для нас как музыкантов такой концерт интересен еще и с профессиональной точки зрения, мы получаем новые впечатления, новые ощущения, потому что звук в зале - это одно, а звук на открытой площадке - совсем другое.

- Открытые концерты классической музыки - это популярно и современно, - говорит Елена Роткина. - Нас вдохновлял великолепный пейзаж - горы, лес. Я жду, когда подобный концерт состоится, наконец, в Челябинске.

В субботу в главном зале Дворца культуры "Магнезит" прошел концерт, посвященный Чайковскому: звучали отрывки из балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица", арии из опер "Иоланта", "Евгений Онегин", "Пиковая дама". Во втором отделении в исполнении известного пианиста-виртуоза народного артиста России Юрия Розума и симфонического оркестра прозвучал Концерт №1 Чайковского.

В том, что музыка - это увлекательно, захватывающе и неожиданно, убедились даже саткинцы, не считающие себя меломанами. Участники арт-проекта "ТенорА XXI века" под руководством Дмитрия Сибирцева, солисты московских и европейских оперных театров, в шутливо-академической манере исполнили "Песенку мамонтенка" и арию Дуремара. Изобретатели из Лаборатории Playtronica подключали электроды к овощам и фруктам, превращая их в музыкальные инструменты, и в выступлении импровизированного плодоовощного оркестра могли принять участие все желающие.

Под музыку работали и художники, огромной популярностью пользовалась выставка российского художника-пейзажиста академика Российской академии художеств Александра Шилова, проходившая во Дворце культуры "Магнезит". А во время состоявшегося в пятницу арт-пикника он посетил открытый пленэр и дал рекомендации всем участникам. Желающих было так много, что подготовленных мольбертов не хватило, опоздавшим пришлось рисовать на планшетах, сидя прямо на траве.

Завершающим аккордом третьего дня фестиваля стало зажигательное выступление петербургского ретро-оркестра "Пролетарское танго". В теплой атмосфере летнего вечера под открытым небом со сцены звучали любимые мелодии. Первыми начали танцевать дети, к ним присоединились взрослые.

Теперь понятно, почему ежегодно более пяти тысяч человек со всего Южного Урала становятся гостями и участниками этого события? А ведь еще в Сатке проходят Дни итальянской культуры, выставки Русского музея, вокальные мастер-классы от известных оперных солистов, международный фестиваль уличного искусства Satka Street Art Fest… Как говорится, читайте, завидуйте... Приезжайте!