И спокойный, величавый, Бодрый сторож русской славы - Кремль - и красен и велик, Где, лишь божий час возник, Ярким куполом венчанна Колокольня Иоанна Движет медный свой язык; Где кресты церквей далече По воздушным ступеням Идут, в золоте, навстречу К светлым, божьим небесам; Где за гранями твердыни, За щитом крутой стены. Живы таинства святыни И святыня старины...

Собор Спаса Нерукотворного

Именно здесь 170 лет назад, во время праздничной Пасхальной службы, митрополит Филарет начал освящение Большого Кремлевского дворца. Волнующую церемонию почтили присутствием император Николай I, все члены царской фамилии. А построили еще в 1635-1636 годах главный храм династии Романовых в Москве зодчие Бажен Огурцов, Трефил Шарутин, Антип Константинов, Ларион Ушаков - вместе с приделом Иоанна Белоградского и в комплексе с Теремным дворцом.

Мы побывали в двух соборах: Архангельском и Успенском. Второй из них был местом коронации царей. В его многочисленных, но очень маленьких помещениях власть должна была достигать своего представительного апогея. Напряжение, сопровождавшее благодаря этому церемонию, сейчас трудно себе представить... Особенно запомнилась мне галерея у большого кремлевского дворца, украшенная множеством маленьких разноцветных куполов; мне кажется, что там были покои царевен. Кремль когда-то был лесом - старейшая из его часовен называется церковью Спаса на Бору. Со временем он стал лесом церквей, и как последние цари ни корчевали его, чтобы расчистить место для новых малозначимых построек, их осталось все еще достаточно, чтобы образовать лабиринт церквей.



Вальтер Беньямин, немецкий философ

Уже в 1670 году здесь были выполнены декоративные кованые золоченые решетки. По легенде, их отлили из медных монет, чеканка которых при царе Алексее Михайловиче привела к быстрому обесцениванию денег и народному бунту. В действительности решетка железная, кованная вручную и, очевидно (судя по украшающим ее гротескам), иноземным мастером. Глядя на нее, невольно вспоминаются картины И. Босха.

Ее позолота дала собору новое прозвание - Спас за Золотой решеткой.

В том же году иконописцы Троицкого монастыря писали образа для пятиярусного иконостаса. Лучшие царские художники работали в мастерских Оружейной палаты, которая являлась в то время лучшей художественной школой. Вспомним имена великих иконописцев: Симон Ушаков, Федор Зубов - последнему приписывают две иконы в нижнем ряду "Лонгин Сотник" и "Федор Стратилат, покровитель воинов"...

В 1737 году страшный и опустошительный Троицкий пожар уничтожил почти всю Москву и Кремль. Именно тогда получил тяжелое повреждение знаменитый Царь-колокол: на нем образовалось много трещин, и, главное, откололся осколок весом в 11,5 тонны. Пострадала и крыша собора.

А вот интерьер сохранился!

И уже в 1742 году, накануне коронации Елизаветы Петровны, собор был в полном порядке.

Церковь Воскресения Словущего

Рядом еще один храм - церковь Воскресения Словущего. Сначала здесь была церковь Преподобномученицы Евдокии, устроенная в честь ангела второй супруги Михаила Федоровича. В 1654 году она была освящена. В 1678 году начались работы по переустройству церкви Евдокии при государе Федоре Алексеевиче.

Царь Федор Алексеевич, сводный брат Петра Великого, правил всего шесть лет. Но за те недолгие годы правления смог сделать очень много. Был очень разносторонним и начитанным государем. Именно при нем стала воплощаться идея статуса Москвы не только как третьего Рима, но и второго Иерусалима. 15 декабря 1681 года храм был освящен в честь праздника Словущего Воскресения Христова - праздника Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

В соборе был сделан резной деревянный иконостас. Он глубоко символичен. Треснувшие плоды граната - символ страданий Господа. Цветы, яблоки - райский сад. Храм - подобие видимого мира, а алтарь - подобие неба. Иконостас - как бы грань между миром временным и вечным, символ райской стены. Виноградная лоза - образ новозаветной церкви...

Распятская церковь

Церковь Воздвижения Креста Господня, или Распятская, была устроена, по мнению историка Ивана Снегирева, из молельни царя Алексея Михайловича. Небольшая по размерам: длина - около 7 метров, ширина - 4 метра она менее всего подвергалась переделкам и не пострадала ни в одном из кремлевских пожаров. Освящена в 1681 году, в эпоху краткого правления царя Федора Алексеевича.

Здесь вы увидите распятие, сделанное в меру Креста Господня, - удивительный труд резчика Новоспасского монастыря старца Ипполита; от него церковь и получила второе название - Распятская. И конечно, удивительны иконы Распятской, выполненные в "тафтяной" технике царским изографом Василием Познанским! Это сочетание живописи на атласном шелке (лики и руки) и аппликации из текстиля и золоченой бумаги. Особенно выделяется по красоте и духовному восприятию икона Богородицы "Умягчение злых сердец".

По преданию, иконы расшили мелким жемчугом русские царевны...

В правление государя Федора Алексеевича четыре храма были объединены одной кровлей в архитектурный комплекс зодчим Осипом Старцевым. Над церквами устроили общую крышу и поставили на ней одиннадцать золоченых глав, на шейках которых заиграла ярко-голубая с зеленью майолика. Карниз украсили цветным изразцовым фризом, над куполом поднялись ажурные кресты - одиннадцать глав, которые сегодня хорошо видны с улицы, между Успенским собором и Грановитой палатой.

Как писал Ф.П. Фабрициус, в одном из этих царских храмов и приняла православие будущая императрица Екатерина Великая.

Церкви Рождества Богородицы и Воскрешения Лазаря

Еще одна царская церковь - Рождества Богородицы - была построена в Теремном дворце, на месте древней деревянной церкви Воскрешения Лазаря. Она сложена из крупных прямоугольных блоков белого камня (каждый высотой до 30 сантиметров). Впервые упоминается в 1393 году...

Первоначальное наименование храма связано с победой русских войск над ордами Мамая на Куликовом поле. Знаменитая битва произошла 8 (21) сентября 1380 года, в день праздника Рождества Богородицы. Вдова победителя Дмитрия Донского княгиня Евдокия и распорядилась о сооружении церкви. Известно, что ее расписывали Феофан Грек и Семен Черный. Известно и то, что на протяжении XV века она несколько раз подвергалась разрушениям, пока в 1514 году итальянский архитектор Алевиз Новый не сложил новый свод, не из камня, а из кирпича. И над этим сводом возвел пятиглавую церковь, к которой перешло название "церковь Рождества Богородицы".

Московский Кремль - один из наиболее своеобразных, прекрасных и величественных памятников, которые я когда-либо видел.



Р. Лайел, английский путешественник (ХIХ век)

Церковь, оставшаяся внизу, была переименована в Воскрешения Лазаря.

Обновили ее уже во время строительства Большого Кремлевского дворца. Вскрыли нижний этаж храма, закрытого с XVII века. Очистили, устроили печи, сделали иконостас, увы, не сохранившийся. Но сегодня церковь Воскрешения Лазаря - самая древняя на территории Кремля.