Имя русского архитектора Константина Андреевича Тона (1794-1881) вряд ли на слуху у широкой российской публики. Но стоит назвать хотя бы несколько возведенных им дворцов, храмов, зданий - и любой воскликнет: так это Тон?!

Храм Христа Спасителя в Москве.

Николаевский (ныне Московский) железнодорожный вокзал в Санкт-Петербурге.

Николаевский (ныне Ленинградский) железнодорожный вокзал в Москве.

Екатерининский собор в Царском Селе.

Пристань со сфинксами у здания Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Колокольня Симонова монастыря в Москве.

И конечно - конечно! - Большой Кремлевский дворец!

К. Брюллов. Портрет архитектора К. А. Тона. 1823-1827 годы.

Он пришел к этому проекту уже зрелым мастером. Родился в Санкт-Петербурге, в семье обрусевшего немецкого ювелира. Учился в Императорской академии художеств, окончив ее со званием художника 1-й степени и малой золотой медалью. Академия и командировала Константина в Италию, где он плодотворно работал шесть лет - объездил страну вдоль и поперек, изучал и реставрировал памятники античного зодчества, писал картины с восхитительной средиземноморской натуры. Казалось, на Родине после возвращения его ждет вполне успешная и тем не менее традиционная карьера.

Но в судьбу Константина Тона вмешался счастливый случай.

М. Воробьев. Набережная Невы у Академии художеств.

Прихожане церкви святой Екатерины, за Калинкиным мостом в Санкт-Петербурге, задумали возвести новый храм взамен обветшавшего. В проекте, представленном на конкурс, Тон использовал форму московских пятиглавых соборов. Это так понравилось Николаю I, что он повелел архитектору самому взяться за строительство.

Это определило судьбу Константина Тона и его роль в Истории. Отныне Государь доверял важнейшие проекты империи только ему.

Николаевский вокзал в Москве.

Задумав соорудить в Московском Кремле новый дворец, Николай I поставил перед Тоном задачу соединить "всё, что в памяти народной тесно связано с представлением обиталища Государя", увязать вместе разновременные строения, не разрушая их, - и одновременно сделать новый дворец функциональным.

Л.-П. Бишбуа. Симонов монастырь. Конец 1880-х годов.

Русско-византийский" стиль храмового зодчества, который исповедовал Тона, как нельзя лучше подходил для решения задачи. Правда, как писал Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, "изобретённый им стиль не утвердился надолго в русской архитектуре и отжил своё время, лишь только не стало покровительствовавшего ему императора Николая I [...] При всём том, Тону принадлежит та заслуга, что он первый указал русским архитекторам на богатый источник вдохновения, кроющийся в памятниках их родной старины".

Львы Красного крыльца встречают и провожают гостей

Константин Тон блестяще справился с задачей, соединив в единое и неразрывное целое новое здание и окружающие его древние храмы и царские дворцы. Пройдя по залам и палатам БКД, отреставрированного к 170-летнему юбилею, вы наверняка смогли оценить и красоту замысла, и талант исполнения. И поклонились замечательному художнику Константину Андреевичу Тону. В 1880 году, когда уже завершалось оформление храма Христа Спасителя, тяжелобольного Тона привезли к его последнему детищу. По свидетельству очевидцев, по его лицу текли слезы. Вскоре, 25 января 1881 года, его не стало. Храм освятили уже после смерти творца...

И. Вейс. Храм Христа Спасителя. 1852 год.

Константин Тон похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Если вы отправитесь в этот прекрасный город поездом из Москвы, подойдите к левому фасаду Ленинградского вокзала, где установлена памятная доска архитектору, - как и на здании Московского вокзала в Санкт-Петербурге. И поклонитесь человеку, чье кремлевское творение продолжает и спустя 170 лет доставлять радость миллионам людей.

Николаевский вокзал в Санкт-Петербурге.

Чего стоят колокольный звон, разносящийся по воздуху из сорока сороков церквей, иллюминация, заливающая своими огнями кремль и Замоскворечье... право, описывать нет возможности. Только словами Пушкина можно выразить то чувство, которое тобою овладевает: "Тут русский дух, тут Русью пахнет!"



Баронесса Мария Фредерикс, фрейлина Императорского двора

"Вступив на парадное крыльцо,

вы пройдете посреди торжественного великолепия от настоящего века к векам прошедшим, увидите новую и древнюю обитель русских царей"

- писал в середине XIX века директор Московской Оружейной палаты А.Ф. Вельтман, российский археолог, поэт и писатель. Это мы и сделали, пройдя по залам самого уникального в мире дворца, ставшего символом российской государственности. И визитной карточкой нашей страны.

Но наше путешествие будет неполным, если не произнести слов благодарности нашим современникам из Комендатуры Большого Кремлевского дворца, для которых он стал делом жизни. Научным сотрудникам, экскурсоводам, хозяйкам, офицерам охраны... Они бережно, по-домашнему ухаживают за ним, получая неповторимую радость от ежедневного общения с самым светлым и добрым дворцом России.