Владимирский зал

Московский Кремль. Этот странный конгломерат дворцов, башен, церквей, монастырей, часовен, казарм, арсеналов и бастионов, этот беспорядочный ряд не связанных друг с другом церковных и светских зданий; эта совокупность построек, выполняющих функции крепости, убежища, сераля, гарема, некрополя и тюрьмы; смесь прогрессивной цивилизации и архаичного варварства; этот жесткий контраст между самым грубым материализмом и самой величественной духовностью - разве все это не является прообразом самой истории России, всей эпопеи русской нации, всей внутренней драмы русской души? Морис Палеолог, французский посол

Здесь проходили подписания документов во время официальных визитов иностранных гостей, здесь вручались высшие награды государства. А появился Владимирский на месте бывшей Боярской площадки как первый в XIX веке парадный зал Кремля. И это - самый необычный парадный зал нашего Дворца. Почти квадратный, со срезанными углами, он напоминает ротонду или беседку. На своде, украшенном позолотой и лепниной, помещены орденские знаки - красный крест и восьмиконечная звезда с девизом "Польза. Честь. Слава". Орден, учрежденный императрицей Екатериной Великой в 1782 году.

Но не только росписью примечателен купол, по периметру которого идет оркестровая галерея. Интересен он и как образец удачно найденного конструктивного и технического решения, поскольку для облегчения веса и улучшения акустических свойств зала выложен полыми керамическими горшками. Увенчан купол стеклянным фонарем шестиметровой высоты, сквозь который в зал проникает солнечный свет. А для вечернего освещения к нам спускается, паря в воздухе, великолепная бронзовая позолоченная люстра - шедевр петербургских мастеров фабрики Феликса Шопена.

Пожалуй, самая тяжелая в нашем Дворце люстра - около четырех тонн! И конкурентов у этого шедевра уже не будет ни в XIX веке, ни в совсем недалеком XX, который уже скоро откроется перед нами.

Бессмертное величие Кремля

Невыразимо смертными словами!

В твоей судьбе, - о, русская земля! -

В твоей глуши с лесами и холмами,

Где смутной грустью веет старина,

Где было всё: смиренье и гордыня -

Навек слышна, навек озарена,

Утверждена московская твердыня!



Николай Рубцов