Владимирский зал

Здесь проходили подписания документов во время официальных визитов иностранных гостей, здесь вручались высшие награды государства. А появился Владимирский на месте бывшей Боярской площадки как первый в XIX веке парадный зал Кремля. И это - самый необычный парадный зал нашего Дворца. Почти квадратный, со срезанными углами, он напоминает ротонду или беседку. На своде, украшенном позолотой и лепниной, помещены орденские знаки - красный крест и восьмиконечная звезда с девизом "Польза. Честь. Слава". Орден, учрежденный императрицей Екатериной Великой в 1782 году.
Но не только росписью примечателен купол, по периметру которого идет оркестровая галерея. Интересен он и как образец удачно найденного конструктивного и технического решения, поскольку для облегчения веса и улучшения акустических свойств зала выложен полыми керамическими горшками. Увенчан купол стеклянным фонарем шестиметровой высоты, сквозь который в зал проникает солнечный свет. А для вечернего освещения к нам спускается, паря в воздухе, великолепная бронзовая позолоченная люстра - шедевр петербургских мастеров фабрики Феликса Шопена.
Пожалуй, самая тяжелая в нашем Дворце люстра - около четырех тонн! И конкурентов у этого шедевра уже не будет ни в XIX веке, ни в совсем недалеком XX, который уже скоро откроется перед нами.
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, - о, русская земля! -
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было всё: смиренье и гордыня -
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!
Николай Рубцов