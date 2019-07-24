Роскачество разработало стандарты для экологически чистых продуктов

Рабочая группа, которую возглавляет замглавы Роскачества Елена Саратцева, представит в начале августа первые редакции шести национальных стандартов ГОСТ Р.

Их разрабатывают по утвержденной правительством "дорожной карте" по созданию отечественных брендов экологически чистых сельхозтоваров. После этого стандарты будет разрабатывать проектный технический комитет, который сформирует Росстандарт.

Эти стандарты позволят разделить понятия экологической и органической продукции, отмечает Елена Саратцева.

В Минсельхозе России уточняют, что при производстве экопродукции допускается применение ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, чего нельзя сказать про органическую продукцию.