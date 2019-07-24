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24.07.2019,  
12:50
Текст:  Антон Валагин

Россия начала поставку в Китай второго полка систем ПВО С-400

Первая партия компонентов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из состава заказанного КНР второго полкового комплекта отправилась в Китай.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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- Транспортное судно с техникой вышло из порта Усть-Луга в Балтийское море, - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. Собеседник агентства отметил, что как и в случае с Турцией, поставки начались на несколько месяцев раньше срока, обозначенного в контракте.

Для поставки всего полкового комплекта "Триумфов" понадобится как минимум три морских транспорта - они отправятся в Китай с небольшими временными интервалами.

КНР стала первым иностранным покупателем С-400. Контракт по поставку двух полков зенитных систем был подписан в 2015 году. Весной 2018-го Китай получил первый комплект, а осенью испытал его. Двумя ракетами "Триумф" уничтожил две цели: аэродинамическую и баллистическую, - на предельной дальности. Китайские военные остались довольны работой системы, в командовании Народно-освободительной армии Китая С-400 назвали "лучшей зенитной системой в мире".

Расчеты для второго полка "Триумфов" прошли подготовку в российском учебном центре.

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