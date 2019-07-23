Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

- На этой неделе завершаем первый этап поставок. Желающих купить С-400 не убавилось, - цитирует главу ФСВТС ТАСС.

Напомним, поставки "Триумфов" начались 12 июля. Договор на поставку полкового комплекта из двух дивизионов С-400 был подписан в 2017 году, сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов. По просьбе Анкары реализация соглашения была ускорена и первый дивизион "Триумфов" турецкие военные начали получать в 2019 году вместо прописанного в контракте 2020-го. Уже почти две недели военно-транспортные самолеты ВКС России приземляются на авиабазе Мюртед под Анкарой, где для российской техники возведены специальные ангары.

С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Турецкие военные, которым предстоит работать с зенитными комплексами, проходят подготовку в российском учебном центре. Там же, кстати, готовят расчеты для китайских С-400. По сведениям турецких газет, первую батарею "Триумфов" разместят на границе с Сирией у города Шанлыурфа.

Покупка Анкарой российского оружия стала поводом для беспрецедентного давления на турецкие власти со стороны США. После начала поставок Вашингтон объявил об исключении Турции из программы истребителя пятого поколения F-35. Однако по мнению американских экспертов, эта мера больше навредит самим Соединенным Штатам, поскольку вместо американских истребителей Турция купит российские, а без компонентов F-35, которые планировалось здесь выпускать, сроки поставок истребителя другим участникам программы вырастут минимум на год - как и стоимость самолета.