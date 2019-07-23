Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.07.2019,  
15:13
Текст:  Антон Валагин

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

- На этой неделе завершаем первый этап поставок. Желающих купить С-400 не убавилось, - цитирует главу ФСВТС ТАСС.

Фото: Flickr.com
Китай создал новую стелс-технологию

Напомним, поставки "Триумфов" начались 12 июля. Договор на поставку полкового комплекта из двух дивизионов С-400 был подписан в 2017 году, сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов. По просьбе Анкары реализация соглашения была ускорена и первый дивизион "Триумфов" турецкие военные начали получать в 2019 году вместо прописанного в контракте 2020-го. Уже почти две недели военно-транспортные самолеты ВКС России приземляются на авиабазе Мюртед под Анкарой, где для российской техники возведены специальные ангары.

С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Турецкие военные, которым предстоит работать с зенитными комплексами, проходят подготовку в российском учебном центре. Там же, кстати, готовят расчеты для китайских С-400. По сведениям турецких газет, первую батарею "Триумфов" разместят на границе с Сирией у города Шанлыурфа.

Покупка Анкарой российского оружия стала поводом для беспрецедентного давления на турецкие власти со стороны США. После начала поставок Вашингтон объявил об исключении Турции из программы истребителя пятого поколения F-35. Однако по мнению американских экспертов, эта мера больше навредит самим Соединенным Штатам, поскольку вместо американских истребителей Турция купит российские, а без компонентов F-35, которые планировалось здесь выпускать, сроки поставок истребителя другим участникам программы вырастут минимум на год - как и стоимость самолета.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ПВО
Фото: Пресс-служба ЮВО
На Дону РЭБ-машины пятого поколения отразили кибератаку противника 12:23
Попытки США сорвать поставку С-400 добавили популярности этому оружию 17.07.2019
Достойный выбор: шасси БМП-3 расширит возможности ЗРК "Сосна" 17.07.2019
Турция
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Новейший БТР на платформе "Бумеранг" будет стоить в три раза дешевле 09:48
НАТО в тупике: прибытие С-400 в Турцию вызвало ажиотаж в западных СМИ 16.07.2019
В Турцию прибыл восьмой самолет с элементами системы ПВО С-400 15.07.2019
оружейный рынок
Фото: Пресс-служба Северного флота
Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео 22.07.2019
Индия озвучила условие покупки у России истребителей Су-57 19.07.2019
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400 16.07.2019