Россия поможет Сербии развивать атомную энергетику

В настоящее время разрабатывается межгосударственное соглашение между правительствами РФ и Сербии о создании Центра ядерных наук, исследований и инноваций на территории данного балканского государства. Об этом рассказал сербский министр инноваций и технологического развития Ненад Попович, посетивший российский Научно-исследовательский институт атомных реакторов в Димитровграде.

"Это будет самый современный ядерный исследовательский центр в этой части Европы. В нем будут проводиться научные исследования в области использования ядерной энергии в мирных целях, прежде всего, в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, разработке новых материалов. Мы будем строить его в партнерстве с российской государственной корпорацией "Росатом", - цитирует слова Ненада Поповича портал "Балканист".

Политик также отметил, что "Росатом" заключает подобное соглашение с другим государством впервые в истории, выразив надежду на то, что с созданием центра Сербия станет лидером в области ядерных наук на Балканах.

"Сербские физики-ядерщики и ученые были одними из лучших в Европе. Наладив сотрудничество с "Росатомом", наша страна спустя 30 лет вновь наращивает свои научные возможности в области ядерных технологий. И мы делаем это на основе лучших российских знаний и технологий, которые в будущем будут доступны нам в Сербии", - указал министр.

Между тем в интервью агентству "Россия сегодня" посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что энергетика - действительно основное направление нашего сотрудничества с Сербией.

"Оно уже испытано временем, имеет давнюю предысторию, корни уходят глубоко в прошлое наших отношений еще с периода бывшей Югославии", - рассказал дипломат.