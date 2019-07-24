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24.07.2019 16:42
Рубрика: Власть

Россияне под санкциями смогут переводить споры из зарубежных судов в РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве для находящихся под санкциями россиян переводить споры из иностранных судов в российские.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Документ разрешает гражданам России - фигурантам санкционных списков США и других стран - переводить судебные споры в российскую юрисдикцию.

- Это правильная мера, мы должны защищать свою страну, защищать ее экономику, защищать наших бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями, - подчеркнул, комментируя документ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что "США и ряд других стран под видом санкций продвигают свою экономику, свою повестку, свои решения".

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- И мы должны делать все, чтобы от этого не страдала наша экономика, наши граждане, - убежден он. - Поэтому закон в первую очередь направлен на защиту наших предпринимателей, наших руководителей предприятий, владельцев бизнеса, чтобы они не страдали от недружественных действий других государств.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен представителями "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России".

Авторы отметили, что сейчас фигуранты санкционных списков фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств или международных организаций. В целях защиты их прав на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним должен предъявляться в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества.

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Условия о передаче спора в РФ могут быть внесены в одностороннем порядке в соглашения с контрагентами. Если они будут нарушены, то россияне, попавшие под санкции, будут вправе требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах иностранных государств.

Законопроектом также предусматривается, что при отсутствии подобных соглашений граждане и компании, которым предъявлены требования в иностранном суде, вправе обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства за рубежом.

Если иск удовлетворен, то за неисполнение указанного решения судом РФ может быть наложен судебный штраф в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиком фактических судебных расходов.

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