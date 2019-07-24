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24.07.2019 13:51
Рубрика: Экономика

Россияне стали покупать меньше бытовой химии

Текст: Роман Маркелов

Продажи бытовой химии в России продолжили снижаться. Так, с июня 2018 года по май 2019 года россияне купили на 6 процентов меньше упаковок стирального порошка, на 11,8 процента меньше кондиционеров для белья и на 3,8 процента меньше средств для чистки ванной, мытья посуды и другой бытовой химии.

Фото: iStock
Покупатели стали чаще выбирать одежду российских брендов

Об этом свидетельствует статистика исследовательской компании Nielsen, о которой пишет РБК.

Это продолжение давней тенденции: по данным компании, за год, закончившийся первым кварталом 2017 года, продажи бытовой химии в натуральном выражении уже падали на 2,5 процента. Фактически снижение рынка началось еще в третьем квартале 2016 года.

Снижение продаж стирального порошка изданию подтвердила и исследовательская компания GfK. По их данным, продажи стиральных порошков на конец 2018 года снизились в натуральном выражении на 0,5 процента, а за год с июня 2018-го по май 2019 года - на 1,8 процента. Представитель компании отметил, что порошки остались основным средством для стирки, но снизилась частота их покупки. При этом в продажах гелей и жидких капсул для стирки динамика, напротив, положительная.

Фото: iStock
Роскачество определило лучший детский стиральный порошок

Как следует из комментариев производителей бытовой химии, снижение продаж стирального порошка может быть следствием контроля потребителей за расходами и уменьшением количества порошка на одну стирку, а также покупкой порошков в более выгодных больших упаковках.

По данным Nielsen, почти 80 процентов стиральных порошков, 71 процент кондиционеров для белья и 52 процента чистящих средств в денежном выражении россияне сейчас покупают только со скидкой. Торговые сети используют скидки и промоакции в этом сегменте для привлечения и удержания покупателей.

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