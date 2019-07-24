Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Атмосферные фронты протянулись с юга на север страны через центральные и южные регионы. Они связаны с волновыми циклонами.

Из-за этого, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 24 июля в Московской, Смоленской и Калужской областях сильный дождь с грозой.

В Белгородской и Курской областях возможен град. В Крыму - сильная гроза с крупным градом. И ветер до 25 метров в секунду.

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.

В Ростовской области и Ставропольском крае 25 и 26 июля ожидается ливень с градом. В Краснодарском крае и Воронежской области дождь начнется 26 июля.

Температура воздуха в Центральном округе в зоне дождей 19-24 тепла, а в четверг, пятницу и субботу на севере округа, включая и Московскую область, поднимется до плюс 28-30 градусов.

Но уже в воскресенье ожидается очередное арктическое вторжение. На этот раз холодный воздух обещает прийти с Баренцева и Карского морей. Температура понизится до плюс 16-21 градуса. Похолодает и на юге Центрального округа, но ненамного - на 2-4 градуса. В воскресенье ожидается 21-26 градусов.

Пока июльская погода не дотягивает до нормы, так же как и количество осадков. По словам Паршиной, это только кажется, что дождей у нас перебор. Но по регионам они идут неравномерно. В Москве, например, выпало всего 60 процентов от месячной нормы. А ведь июль считается самым дождливым месяцем в году.

Резко - градусов на девять - похолодает в воскресенье на севере Приволжского округа: до 14-19 градусов. На юге округа похолодание не будет столь заметным. На юге страны жарко - плюс 30 и выше.

Волновой циклон окажется над центральными и южными районами Красноярского края. Поэтому там с 24 по 26 июля тоже начнутся дожди. Сильный дождь не обойдет 24 и 25 июля Алтайский край, Республику Алтай и Иркутскую область. На юге Сибири тем не менее тепло - 25-27 градусов, в центральных и южных районах Красноярского края до плюс 28-ми.

На севере Сахалина и Курилах, на юге Камчатки 24 июля также сильные дожди. Ливни доберутся до Приморского края 25 и 26 июля. Дождевой паводок формируется на юге Амурской области. Там уже есть подтопления населенных пунктов.