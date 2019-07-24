Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Новости

После пожара в Хабаровском крае в Приморье проверят детские лагеря 05:37
Ученые предрекли человечеству эпидемию опасных грибковых заболеваний 05:30
Глава Болгарии запретил покупку американских истребителей F-16 05:20
В Приморье после тайфуна восстановили проезд к населенным пунктам 05:19
Семьи пострадавших при пожаре в Хабаровском крае получат компенсации 04:40
Израиль атаковал сирийскую провинцию Дераа 04:18
На Камчатке пострадавших геологов эвакуируют вертолетом 04:18
Пострадавших при пожаре в лагере детей доставили в Хабаровск 04:01
Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ 03:22
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде 02:20
США заявили о втором сбитом иранском дроне 01:57
В Kia анонсировали продажи кроссовера Seltos в России 01:06
МВД Украины из-за митингов направило в Покровск на территории ДНР спецназ 00:38
СМИ: Пограничники КНДР задержали в Японском море российских рыбаков 00:15
Трамп обвинил страны ЕС в обдирании США 23.07.2019
Задержаны екатеринбуржцы, подложившие муляж бомбы на пути кортежа Путина 23.07.2019
"Зенит" объявил о возвращении вратаря Александра Васютина 23.07.2019
Минстрой назвал условия выплаты компенсаций дольщикам вместо достройки домов 23.07.2019
Федерация бокса России проведет расследование смерти Дадашева 23.07.2019
Трамп признал важность диалога с Россией 23.07.2019
Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции 23.07.2019
Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей 23.07.2019
В Москве полиция призвала граждан не ходить на акцию у мэрии 23.07.2019
Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство 23.07.2019
Новым министром обороны США утвержден ветеран "войны в заливе" Марк Эспер 23.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
24.07.2019 05:00
Рубрика: Общество

Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Текст: Ольга Игнатова
Атмосферные фронты протянулись с юга на север страны через центральные и южные регионы. Они связаны с волновыми циклонами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за этого, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 24 июля в Московской, Смоленской и Калужской областях сильный дождь с грозой.

В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

В Белгородской и Курской областях возможен град. В Крыму - сильная гроза с крупным градом. И ветер до 25 метров в секунду.

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.

В Ростовской области и Ставропольском крае 25 и 26 июля ожидается ливень с градом. В Краснодарском крае и Воронежской области дождь начнется 26 июля.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Конец июля порадует долгожданной теплой погодой

Температура воздуха в Центральном округе в зоне дождей 19-24 тепла, а в четверг, пятницу и субботу на севере округа, включая и Московскую область, поднимется до плюс 28-30 градусов.

Но уже в воскресенье ожидается очередное арктическое вторжение. На этот раз холодный воздух обещает прийти с Баренцева и Карского морей. Температура понизится до плюс 16-21 градуса. Похолодает и на юге Центрального округа, но ненамного - на 2-4 градуса. В воскресенье ожидается 21-26 градусов.

Пока июльская погода не дотягивает до нормы, так же как и количество осадков. По словам Паршиной, это только кажется, что дождей у нас перебор. Но по регионам они идут неравномерно. В Москве, например, выпало всего 60 процентов от месячной нормы. А ведь июль считается самым дождливым месяцем в году.

Резко - градусов на девять - похолодает в воскресенье на севере Приволжского округа: до 14-19 градусов. На юге округа похолодание не будет столь заметным. На юге страны жарко - плюс 30 и выше.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Волновой циклон окажется над центральными и южными районами Красноярского края. Поэтому там с 24 по 26 июля тоже начнутся дожди. Сильный дождь не обойдет 24 и 25 июля Алтайский край, Республику Алтай и Иркутскую область. На юге Сибири тем не менее тепло - 25-27 градусов, в центральных и южных районах Красноярского края до плюс 28-ми.

На севере Сахалина и Курилах, на юге Камчатки 24 июля также сильные дожди. Ливни доберутся до Приморского края 25 и 26 июля. Дождевой паводок формируется на юге Амурской области. Там уже есть подтопления населенных пунктов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ
СМИ: Пограничники КНДР задержали в Японском море российских рыбаков
МВД Украины из-за митингов направило в Покровск на территории ДНР спецназ
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
Росстат объяснил рекордный приток мигрантов