На подмосковной учебно-тренировочной базе "Новогорск" во вторник стартовал сбор мужской национальной команды, которая готовится к стартующему 31 августа в Китае чемпионату мира. До вылета в Поднебесную подготовка продлится ровно месяц с перерывами на различные товарищеские турниры в Москве, Италии и Финляндии.

В распоряжении главного тренера Сергея Базаревича сейчас 19 баскетболистов, причем это без учета атакующего защитника подмосковных "Химок" Алексея Шведа. Лучший бомбардир Евробаскета и за всю историю чемпионата Единой лиги присоединится к команде чуть позже.

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич - один из самых опытных игроков сборной. Он выступал еще на чемпионате мира-2010. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Вот кто входит в число кандидатов в сборную на поездку в Китай для участия в ЧМ-2019: разыгрывающие и атакующие защитники - Евгений Бабурин (БК "Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье", Владивосток), Александр Платунов ("Парма", Пермь), Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда), Алексей Швед ("Химки"); форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Андрей Лопатин (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Евгений Валиев ("Зенит", Санкт-Петербург), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"); центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин ("Автодор", Саратов), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС, Казань).

Сразу же бросается в глаза отсутствие центрового Тимофея Мозгова, который последние десять сезонов провел в разных клубах сильнейшей лиги мира - Национальной баскетбольной ассоциации. Он принял решение пройти полноценное восстановление после травмы колена, из-за которой так и не сыграл за "Орландо" после перехода из "Бруклина". В июне "Мэджик" досрочно расторгли контракт с Тимофеем, сейчас он находится в поисках нового клуба.

В данной ситуации, в отличие от контекста прошлых лет, отсутствие Мозгова вовсе нельзя назвать серьезной потерей для сборной, поскольку наш центровой целый год в силу объективных причин оставался без игровой практики.

Также при знакомстве со списком кандидатов в сборную нельзя не заметить фамилии нескольких игроков, которые не очень хорошо знакомы болельщикам. Это Платунов, Лопатин плюс представители клубов второго дивизиона чемпионата России (Суперлиги-1) Мотовилов и Сопин. В конце второй декады июля они принимали участие в просмотровом сборе национальной команды все в том же Новогорске. По итогам работы Базаревич решил привлечь четырех указанных баскетболистов к тренировкам уже непосредственно с главной командой страны.

- К сожалению, пока есть травмированные, чье состояние мы будем оценивать по ходу сбора, - сказал главный тренер команды Сергей Базаревич. - Первая тренировка, как обычно, прошла на хороших эмоциях. Посмотрим, что будет дальше, но пока те, кто приехал, находятся в неплохой для начала сбора форме. В Новогорске мы узнали результаты квалификации Евробаскета-2021. Соперники - Италия, Северная Македония и Эстония. Трудно сразу давать комментарии по нашим оппонентам. Многое будет зависеть от того, кто конкретно из игроков будет выступать за эти сборные. Силу команд теперь трудно оценивать даже на бумаге. Особенно с учетом того, что в следующем сезоне в Евролиге выступят три российских клуба. Кто кого отпустит, как это все будет работать - неизвестно.