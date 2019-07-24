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24.07.2019 13:18
Рубрика: В мире

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Текст: Александр Саможнев
Представители посольства РФ в КНДР встретились с экипажем задержанного Северной Кореей российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8". В том числе, удалось переговорить с капитаном, вторым помощником и некоторыми моряками.

По словам дипломатов, опасений о здоровье экипажа не имеется. Посольство предпринимает все необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации в самые короткие сроки. Стало также известно о том, что капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов поместили в отеле в городе Вонсан, а остальные находятся на судне, пришвартованном в порту. При этом морякам запрещено покидать каюты.

Фото: Yang Pan/VCG via Getty Images
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Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8". Власти ссылаются на нарушение "правил въезда и пребывания" на территории страны. На борту находятся 17 членов экипажа, среди которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи. Со своей стороны владельцы утверждают, что сейнер шел обычным маршрутом, направляясь в южнокорейский порт Сокчо с грузом краба.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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