РПЦ отметила 1050-летие преставления святой княгини Ольги

Сегодня - в день святой княгини Ольги - Русская православная церковь не просто чтит ее, но и отмечает 1050-летие со дня преставления (кончины) святой равноапостольной княгини.

Княгиня Ольга - первая из русских правителей приняла христианство.

- Именно Ольга положила начало христианизации русского народа, - сказал во время Литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Приняв крещение в Византии.

Будучи язычницей - по воспитанию и культуре и почти "обязанная быть язычницей по политическим соображениям, ибо она возглавляла языческое государство, Ольга тихо, сокровенно, не вступая в открытый конфликт с тогдашним обществом приняла Крещение", подчеркнул силу ее христианского подвига патриарх.

С одной стороны слабая женщина, с другой - сильные мира сего, в том числе армия, княжеская дружина, полностью языческая, строго следовавшая языческим обычаям (в том числе и кровавым) и предававшаяся распутству. Но Ольга кротким словом и своим жизненным примером начала склонять большое количество людей к принятию христианства. Уже при ней в Киеве и других городах строились десятки христианских храмов.

В наше время подвиг Ольги, по словам патриарха, перекликается с подвигом современных православных женщин: и в советское время, и сейчас именно мамы и бабушки задавали своим детям и внукам христианские идеалы и основы жизни - тоже часто кротко - искренним примером и любовью. Родители часто боялись крестить детей - это могло помешать карьере и привести к столкновениям с сильными мира сего, а процент крещаемых в СССР достигал 37 процентов - при официально абсолютной атеизации общества. И чаще всего это был результат влияния женщин - бабушек и мам.

Патриарх призвал современных женщин никогда не расставаться с этой удивительной ролью равноапостольного служения в своей семье - через воцерковление своих детей и внуков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Равноапостольная княгиня Ольга (ок. 920-969 гг.) после гибели мужа, киевского князя Игоря, с 945 до 962 года правила Русью. По словам патриарха, княгиня фактически "приуготовила пути к Крещению Руси ее внуком - святым равноапостольным великим князем Владимиром", и через нее "православная вера вошла в сознание многих русских людей".

"Мы вспоминаем святую Ольгу не как великую княгиню, а как подвижницу духа, как женщину, сумевшую осознать суетность язычества, как ту, что открыла перед собой бездну Божественной мудрости, явленной в вере православной. Мы преклоняемся пред ней как носительницей особого ума, особой внутренней духовной силы, особой воли, по праву считая ее предвестницей крещения всего нашего народа", - сказал патриарх в проповеди по случаю дня памяти святой.

Согласно "Повести временных лет", родом Ольга была из Пскова, она была незнатного рода "от языка варяжска". В 945 году, когда князь Игорь погиб от рук древлян, княгиня осталась вдовой с трехлетним наследником Киевского престола Святославом на руках и два года практически выполняла функции главнокомандующего, подавляя сопротивление убийц мужа и подчиняя Киеву их земли.

Княгиня приняла крещение, хотя и дружина, и народ при ней оставались язычниками. Согласно большинству источников, она крестилась в Константинополе осенью 957 года, и крестили ее, вероятно, Роман II, сын и соправитель императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. В крещении Ольга получила новое имя - Елена, в честь матери императора Константина Великого.

Вернувшись в Киев, она попробовала обратить в свою новую веру и Святослава, но тот остался равнодушен, "но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем". Однако разница в мировоззрении не мешала князю по-прежнему передоверять матери управление государством, отправляясь в долгие военные экспедиции.

В 968 году, когда печенеги впервые совершили набег на русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. Вернувшийся из похода на Болгарию князь снял осаду, но в новый поход мать его не пустила. Предчувствуя скорую кончину, она сказала сыну: "Когда похоронишь меня - отправляйся, куда захочешь". И завещала похоронить ее по-христиански.

Уже в княжение Ярополка (970-978) княгиню Ольгу христиане стали почитать как святую, а в 1007 году ее внук князь Владимир перенес ее мощи в Киевскую Десятинную церковь. Через 20 лет после ее кончины великий князь Владимир сам принял крещение и крестил Русь.