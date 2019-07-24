С 24 июля граждане РФ могут воспользоваться системой "Мобильный избиратель", чтобы выбрать удобный участок для голосования на выборах губернаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов.

Как рассказал зампред ЦИК Николай Булаев, в Единый день голосования 8 сентября такие выборы пройдут в 36 субъектах Федерации, где проживают 33,5 млн избирателей.

Заявления принимаются до 4 сентября в территориальных избирательных комиссиях, в МФЦ и на портале госуслуг. 28 августа их можно будет подать также в участковых избирательных комиссиях. С 5 сентября и до 14:00 7 сентября сменить место голосования можно будет только путем подачи специального бумажного заявления в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Николай Булаев обратил внимание всех тех, кто будет принимать заявления, что вводить данные в систему ГАС "Выборы" надо равномерно, при любой подозрительной активность ЦИК будет "жать на красную кнопку". "Я не верю, что заявления поступают все и сразу за два дня до истечения срока", - сказал он. Поступающие "скопом" заявления будут подвергнут дополнительному контролю "с точки зрения того, писали ли люди эти заявления и не являются ли они написанными роботом". "Тем, кто предполагает такой технологией воспользоваться, не надо этого делать", - заявил Булаев.

По общему правилу, "мобильные избиратели" могут перемещаться только в пределах избирательного округа. Для выборов губернаторов и депутатов региональных заксобраний это вся территория субъекта. Для дополнительных выборов депутатов Госдумы - четыре одномандатных округа: в Новгородской и Орловской областях это весь регион, в Хабаровском крае и Свердловской области - часть территории субъекта.

Впрочем, избиратели из этих округов, равно как и жители 16 регионов, где 8 сентября будут выбирать губернаторов, получили дополнительную возможность проголосовать не дома благодаря эксперименту по организации цифровых участков в Москве. Всего их будет 30, принцип подачи заявлений тот же, что и в системе "Мобильный избиратель", но есть одно ограничение: заявления принимаются только на портале госуслуг.

Кстати, со среды в личных кабинетах пользователей портала появилась новая вкладка - "Мои выборы". Как рассказал на заседании ЦИК директор департамента проектов цифровой трансформации минкомсвязи РФ Олег Качанов, в настоящий момент это порядка 50 млн подтвержденных пользователей. Открыв вкладку в личном кабинете, они смогут узнать, какие выборы проходят в данном регионе, где находится его избирательный участок, какие кандидаты зарегистрированы на выборах, а также увидеть результаты голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как идет подготовка выборов всех уровней по стране. На дополнительных выборах депутатов Госдумы выдвинуто 37 кандидатов на 4 мандата, 23 уже зарегистрированы, документы 13 находятся на рассмотрении избиркомов. Одному кандидату отказано в регистрации.

Примерно 10 человек на место составил "конкурс" на губернаторские посты: выдвинуты 163 кандидата, существенно выросло число самовыдвиженцев. В этом году их 48 человек.

Особо Элла Памфилова отметила большую активность партий и беспартийных кандидатов на выборах мэров в столицах регионов и райцентров. Например, на пост главы Новосибирска выдвинуто 20 кандидатов. А в 19 районных центрах - почти 4 тысячи кандидатов от 24 политических партий, в порядке самовыдвижения в борьбу включились 720 человек.

"Я надеюсь, что с конце концов это поможет создать систему здорового самоуправления с активным участием гражданского общества в формировании системы управления", - сказала она.

"Нешуточные страсти и битвы", по определению главы ЦИК, кипят на выборах депутатов 13 региональных заксобраний. Из 6406 кандидатов (5840 от партий и 566 самовыдвиженцев) отказ в регистрации получил 451 человек, 263 утратили свой статус, 3330 зарегистрированы, документы 2362-х находятся на рассмотрении. Всего за мандаты борются представители 31 политический партии, самое большое их разнообразие наблюдается в Москве (17 партий) и на Алтае (16 партий). "Москва и Санкт-Петербург, конечно, все заслонили, но и в других регионах идет активная политическая жизнь", - отметила Элла Памфилова.

Весьма оживленные кампании проходят на выборах мэров столиц трех субъектов Федерации. Кроме Новосибирска с его 20 кандидатами, это пост градоначальника Улан-Удэ, за который будут бороться 12 человек, и кресло главы Анадыря, на которое нацелились 10 претендентов.

Не менее активно идет процесс в 19 районных центрах. Здесь выдвинуто почти 4 тысячи кандидатов от 24 политических партий, в порядке самовыдвижения в борьбу включились 720 человек. Пока зарегистрированы менее половины, более двух тысяч ожидают регистрации.

Глава ЦИК считает позитивной тенденцию роста внимания к муниципальным выборам. "Я надеюсь, что в конце концов это поможет создать систему здорового самоуправления с активным участием гражданского общества в формировании системы управления", - сказала Памфилова.

С 24 июля заработал также информационно-справочный центр ЦИК - любой желающий, позвонив по бесплатному многоканальному телефону сможет получить информацию о порядке голосования, а также высказать замечания по ходу избирательной кампании.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"