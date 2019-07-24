Саутин: Сильнейшие хайдайверы мира приедут на Кубок Крыма в Симеиз

Двукратным чемпионом мира по хайдайвингу - прыжкам с 27-метровой вышки - на турнире в Кванджу-2019 стал британец Гари Хант. По сумме четырех прыжков он набрал 442,20 балла, опередив американца Стива Лобу (433,65) и мексиканца Джонатана Паредеса (430,15).

Гэри Хант (Великобритания) в финале соревнований по хайдайвингу среди мужчин на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Фото: РИА Новости

Только один российский спортсмен из трех - Никита Федотов - смог попасть в финальную четвертую попытку. В итоге он занял в финале последнее 12-е место (327,75 балла). Бронзовый призер ЧМ-2015 в Казани Артем Сильченко и Игорь Семашко показали 17-й и 22-й результаты соответственно.

Об итогах чемпионата мира и перспективах наших спортсменов корреспондент "РГ" поговорил с Дмитрием Саутиным - единственным в истории обладателем 8 олимпийских наград в прыжках в воду. Сейчас Дмитрий входит в техком ФИНА по хайдайвингу.

Дмитрий, наш лучший хайдайвер Артем Сильченко мимо финала. Как оцените результаты ЧМ?

Дмитрий Саутин: Для начала хочу сказать про Игоря Семашко. Еще в первый тренировочный день он так ушибся, что весь на уколах, весь в тейпах. Думали, что потеряли бойца. Но он все равно нашел силы, приехал на выступление. Настоящий русский мужик. Хотя шея у него вообще не поворачивалась. А ему как раз надо было делать винты. Это самое сложное. Артем Сильченко неплохо сделал третий прыжок, по результатам которого решалось, кто попадет в финал. Но вход не получился. Оценок не хватило для того, чтобы оказаться в числе 12 сильнейших. Никита Федотов - молодец. Все три прыжка сделал хорошо. Седьмым вошел в финал. Но в четвертом прыжке допустил ошибку. Сам виноват. Его чуть повело, он руками себя выравнивал, потерял баланс. Однако он самый молодой. У него хорошее будущее. Все впереди. И все идет к тому, что он готовит два новых прыжка, будет усложнять коэффициенты сложности.

Артем Сильченко говорил, что в России нет условий для тренировок. Готовиться на 10-метровой вышке и ждать результата на 27-метровой сложно…

Дмитрий Саутин: Да, это одна из проблем. Но мы стараемся сделать базу, чтобы был бассейн и вышка. Это все стоит денег. Но вроде люди отозвались, нашлись спонсоры.

Где будет эта база?

Дмитрий Саутин: Думаю, в Крыму. Как раз через две недели 9-10 августа в Симеизе у нас пройдет Кубок Крыма по хайдайвингу. Всех приглашаем. Можно посмотреть, что условия там идеальные. По климату в том числе. Но вообще бассейн и вышка - все передвижное.

Главное чтобы они были, а там мы разберемся, куда поставить и как тренироваться. Тогда у наших ребят будут совсем другие прыжки.

Кто из звезд и чемпионов приедет в Крым?

Дмитрий Саутин: Гэри Хант, Орландо Дюке. Джонатан Паредес пока под вопросом. Будут украинцы Алексей Пригоров, Вячеслав Колесников. Наши ребята. На чемпионате мира у них не получилось. Но в Симеизе состав будет сильный. Будет шанс снова показать себя.

Что скажете о феноменальном прыжке Ханта на 156 баллов?

Дмитрий Саутин: Очень сложный прыжок с коэффициентом 5,2. Но его ведь сделать надо. Он последнее время благодаря этому прыжку и выигрывает. Он же здесь тоже шел третьим, но одним таким мощным прыжком с оценками в 10 баллов с третьей позиции скакнул на первую. Молодец. Талантище.

Таких лидеров не подвинуть?

Дмитрий Саутин: Бороться с ними можно. Тем более у наших ребят есть уникальные прыжки со слепыми входами.