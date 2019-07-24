Все больше европейских банков устанавливают низкие - вплоть до отрицательных - процентные ставки. А в Швейцарии дошло до того, что уже не заемщик должен банку, а банк - заемщику.

"Швейцарский эксперимент с отрицательными процентными ставками закрепляется на рынке ипотеки, и некоторые местные кредитные организации сообщают, что они платят людям, чтобы те брали кредиты, и это приносит эффект", - сообщает агентство Bloomberg. Пока речь идет о нескольких кредитных организациях, но не исключено, что явление может приобрести массовый характер.

Напомним, что на фоне замедления роста глобальной экономики национальный банк Швейцарии сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,75%. Это самая низкая ставка среди Центробанков так называемой "Группы десяти", в которую входят также Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, США, Япония, Нидерланды, Швеция, Великобритания. При этом коммерческие банки в Швейцарии не испытывают недостатка в ликвидности, скорее наоборот. Деньги приносят им только проблемы, ведь лишние средства не дают доход, а в ситуации негативной процентной ставки еще и сами пожирают деньги. В частности, финансовым учреждениям приходится доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств, а разные варианты инвестирования не приносят ожидаемого эффекта.

Например, по данным The Wall Street Journal, привычка вкладывать в строительство недвижимости привела к тому, что стране угрожает ее избыток. Старший экономист ассоциации Швейцарских банков Мартин Хесс поясняет: "Содержать деньги обходится дороже, чем строить пустые дома".