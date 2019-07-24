Новости

Умер Рутгер Хауэр 21:00
МИД России возмутился блокировкой информационного сайта в Латвии 21:00
Борис Джонсон в своей первой речи назвал дату Brexit 20:59
СК возбудил первое дело о массовой гибели пчел в России 20:50
Audi сделала кроссовер Q3 похожим на Renault Arkana 20:31
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 20:10
Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 19:40
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 19:33
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 19:27
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 19:26
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 19:17
В Москве показали гоночную машину из конструктора 19:15
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 19:06
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 18:55
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 18:52
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 18:50
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 18:50
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 18:49
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 18:48
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 18:47
Выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами в Монако попало в Сеть 18:33
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 20:04
Рубрика: В мире

Бремя - деньги

Швейцарские банки приплатят тем, кто берет кредиты
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
Все больше европейских банков устанавливают низкие - вплоть до отрицательных - процентные ставки. А в Швейцарии дошло до того, что уже не заемщик должен банку, а банк - заемщику.

"Швейцарский эксперимент с отрицательными процентными ставками закрепляется на рынке ипотеки, и некоторые местные кредитные организации сообщают, что они платят людям, чтобы те брали кредиты, и это приносит эффект", - сообщает агентство Bloomberg. Пока речь идет о нескольких кредитных организациях, но не исключено, что явление может приобрести массовый характер.

Сбербанк не будет менять ставки из-за "ипотечных каникул"

Напомним, что на фоне замедления роста глобальной экономики национальный банк Швейцарии сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,75%. Это самая низкая ставка среди Центробанков так называемой "Группы десяти", в которую входят также Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, США, Япония, Нидерланды, Швеция, Великобритания. При этом коммерческие банки в Швейцарии не испытывают недостатка в ликвидности, скорее наоборот. Деньги приносят им только проблемы, ведь лишние средства не дают доход, а в ситуации негативной процентной ставки еще и сами пожирают деньги. В частности, финансовым учреждениям приходится доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств, а разные варианты инвестирования не приносят ожидаемого эффекта.

Например, по данным The Wall Street Journal, привычка вкладывать в строительство недвижимости привела к тому, что стране угрожает ее избыток. Старший экономист ассоциации Швейцарских банков Мартин Хесс поясняет: "Содержать деньги обходится дороже, чем строить пустые дома".

В мире Европа Швейцария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Умер Рутгер Хауэр